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''Вели вогонь на ураження'': озвучено жахливу версію кривавої бійні у Керчі

188.7тЧитати матеріал російською

В окупованій Керчі під час інциденту у коледжі ФСБ переплутала російський спецназ із терористами і влаштувала з ним перестрілку.

Саме це, а не стрілянина 18-річного Владислава Рослякова, стало причиною такої великої кількості жертв, заявив координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат ("Народний фронт") Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

"17 жовтня на самому початку трагічних подій в окупованому Криму, які у навчальному закладі Керчі влаштував 18-річний студент четвертого курсу даного коледжу Владислав Росляков, до місця трагедії оперативно прибула група спецназу (ймовірно Росгвардії або підрозділу ГРУ, дислокованого у Криму)", — написав Тимчук.

За його словами, туди також приїхала група працівників керченського відділу ФСБ, яка "сприйняла спецназ за терористів і вступила з ним у вогневий контакт".

Владислав Росляков

Владислав Росляков

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"В ході нетривалої перестрілки між працівниками ФСБ і спецназом (ГРУ або Росгвардії), останні відступили до будівлі коледжу, де забарикадувалися в найближчому приміщенні. При цьому працівники ФСБ продовжували вести вогонь на ураження у напрямку коледжу", — пояснив експерт.

Він зазначив, що за даними джерел, у навчальному закладі прогриміло два вибухи, при цьому більшість жертв отримали поранення з нарізної вогнепальної зброї, а не помпової рушниці, яка була у Рослякова.

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"Організатори теракту на певному етапі зрозуміли, що події розвиваються не за сценарієм, виконавець вийшов з-під контролю і його фізичну ліквідацію необхідно проводити на об'єкті, а не після виходу до умовленого місця, щоб він не потрапив живим або пораненим до рук ФСБ або МВС. Саме для цього до коледжу і була послана "ліквідаційна команда", — вважає Дмитро Тимчук.

На його думку, саме тому РФ постійно змінює версії події.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за офіційною версією у коледжі Керчі загинула 21 особа. У мережі активно засуджують теракт. Зокрема користувачі регулярно знаходять нестиковки і припускають, що Росляков став такою самою жертвою, як і інші студенти.

Читайте всі новини по темі "Вибух у Керчі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Вибух у Керчі
Особа
Дмитро Тимчук
Місце
Україна
Об'єкт
ФСБ
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Dell Alex
Dell Alex
Вообще, несмотря на трагедию, вопли запоребриковых соседей греют душу )) Когда тупорылые орут - значит все идет правильно ))
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Автандилов Иван
Автандилов Иван
Ну,это уже,вообще,ПИЗДЕЦ!!!!У этого вонючего хохловыблядка,вообще,ничего святого не осталось!!!Хайпиться на смерти детей.....
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Dell Alex
Dell Alex
Автандилов Иван, ЫВаня, иди в опу.. Запоребриковым выкидышам этого не понять - как это, требовать правды...
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качапчук ватан
качапчук ватан
как обычно кацапское стадо баранов верить что скажет лживое соловьеБ тв))) но сцарь всея лаптеландии вофка уйло даже не принес соболезнования родным и близким погибших а привычно включил дурака мол мне некогда ещё в хоккей надо играть )))
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