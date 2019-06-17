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Вела трансляцію в Instagram: з'явилися нові деталі зникнення дівчинки на Одещині

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Правоохоронці допитали батьків 11-річної Даша Лук'яненко, яка зникла в селищі Іванівка Одеської області 13 червня, і дізналися нові деталі.

На дівчинці в той день, коли вона пішла на танцювальний гурток і пропала, була біла футболка з принтом у вигляді рожевого і білого фламінго, пише "Взгляд из Одессы".

Також стало відомо, що в дорозі Даша вела пряму трансляцію в соцмережі Instagram, але несподівано онлайн був перерваний і з тих пір телефон не доступний.

Даша Лук'яненко,

Даша Лук'яненко,

Як повідомили "Думській" волонтери з групи "Кращі люди Одеси", під час пошуків ретельно перевірили всі прилеглі села, покинуті будинки.

"Телефон дитини відключився через 9 хвилин після того, як вона вийшла з дому. З'ясувалося, що дівчинка вела прямий ефір в Instagram до того, як її хтось покликав. Зараз поліція намагається отримати це відео, яке зникає через добу", - розповів керівник волонтерської групи Сергій.

Як повідомив в Facebook перший заступник глави Національної поліції України В'ячеслав Аброськін, на трагедії батьків вирішили підло нажитися. Так, матері дитини зателефонував невідомий, який за звільнення вимагав 10 тисяч доларів США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до пошуку підключені поліція, співробітники Нацгвардії, водолази та авіація.

Прикмети Даші: на вигляд дівчинці 11-13 років, зріст близько 140 сантиметрів, худорлява, русяве волосся, карі очі. Одягнена в білу футболку з малюнком рожевого фламінго, світло-рожеві шорти, чорні босоніжки, при собі мала сумочку з різнокольоровими блискітками. Поліція, хоч і задіяла величезні сили, хід пошуків не коментує.

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Місце
УкраїнаОдеса
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Вальцман Козак
Вальцман Козак
Как истинная одесситка ушла учиться разливать бензин по бутылкам. Может ей тоже забавно жечь колорадов? Одесситки - любительницы жареного
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Smoken Will
Smoken Will
"волонтеры из группы "Лучшие люди Одессы" - это те что жгли людей заживо? Ищите девочку у них дома.
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Shevkoplyas Yulka
Shevkoplyas Yulka
Smoken Will, А думать ,перед тем как писать ерунду, не пробовали??? Welcome на ночные поиски пропавших людей и времени на чушь просто не будет
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Сотниченко Татьяна
Сотниченко Татьяна
Smoken Will, если б вы вместо того, чтоб строчить мерзкие комментарии-хоть раз бы вышли на поиск пропавшего человека,-вы бы знали о "лучших людях". Но нет..не выйдет... вам же за это не заплатят.
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Difiron Klaus
Difiron Klaus
так складно знайти дитину в селищі...спробував би хто на мєтовскіє схеми спокуси тися,знайшли б за 6 секунд.
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