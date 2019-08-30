Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Ведуть себе нахабно і жорстоко!" У Криму завили через "кавказців, що понаїхали"

4.6т Читати матеріал російською

Життя в окупованому Росією Севастополі (Крим) сильно змінилася за останні п'ять років, місто "заполонили чужі".

Про це повідомив кримський письменник, шанувальник окупантів і проросійський пропагандист Платон Бєсєдін, на пост якого звернув увагу журналіст Денис Казанський у Twitter.

"Антифашисти в Криму обурюються. Пишуть, що понаїхали кавказці і змушують російських людей танцювати лезгинку. Ну нічого. Головне, що бандерівці тепер не пригнічують", — написав він.

Севастополь

Севастополь

24 канал

Зі свого боку Бєсєдін зазначив, що севастопольці все менше й менше почуваються своїми в рідному місті.

Новини
Служать на Чорноморському флоті: з'ясувалося, хто побив сім'ю з дитиною в Криму

"Багато хто залишає його. Інші скаржаться на зростання криміналу і безробіття. І перше, і друге, як би нас не переконували у зворотному, безпосередньо пов'язане зі згаданими персонажами. Вони не тільки забирають місця для працевлаштування, але й поводяться нахабно, жорстоко. Ніби господарі, які приїхали виховувати місцеве населення. Люди Севастополя не тільки бояться, але й стають усе злішими", — підкреслив пропагандист.

Як писав OBOZREVATEL, 25 серпня на алеї пляжу "Омега" в Севастополі чоловіки кавказької зовнішності накинулися на сім'ю з дитиною через те, що ті нібито заважали їм проїхати.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
8
Смішно
10
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...