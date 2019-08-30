"Ведуть себе нахабно і жорстоко!" У Криму завили через "кавказців, що понаїхали"

Життя в окупованому Росією Севастополі (Крим) сильно змінилася за останні п'ять років, місто "заполонили чужі".

Про це повідомив кримський письменник, шанувальник окупантів і проросійський пропагандист Платон Бєсєдін, на пост якого звернув увагу журналіст Денис Казанський у Twitter.

"Антифашисти в Криму обурюються. Пишуть, що понаїхали кавказці і змушують російських людей танцювати лезгинку. Ну нічого. Головне, що бандерівці тепер не пригнічують", — написав він.

Севастополь 24 канал

Зі свого боку Бєсєдін зазначив, що севастопольці все менше й менше почуваються своїми в рідному місті.

"Багато хто залишає його. Інші скаржаться на зростання криміналу і безробіття. І перше, і друге, як би нас не переконували у зворотному, безпосередньо пов'язане зі згаданими персонажами. Вони не тільки забирають місця для працевлаштування, але й поводяться нахабно, жорстоко. Ніби господарі, які приїхали виховувати місцеве населення. Люди Севастополя не тільки бояться, але й стають усе злішими", — підкреслив пропагандист.

Антифашисти в Криму обурюються. Пишуть, що понаїхали кавказці і змушують російських людей танцювати лезгинку. Ну нічого. Головне, що бандерівці тепер не пригнічують. https://t.co/jPMigRHAq2 - Денис Казанський (@den_kazansky) August 29, 2019

Як писав OBOZREVATEL, 25 серпня на алеї пляжу "Омега" в Севастополі чоловіки кавказької зовнішності накинулися на сім'ю з дитиною через те, що ті нібито заважали їм проїхати.

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