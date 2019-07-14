Ведучі NewsOne потрапили в "Миротворець" після скандального телемосту

Ведучі каналу NewsOne Василь Голованов і Олена Кирик потрапилии в базу даних українського волонтерського сайту "Миротворець" через телемост із Росією "Треба поговорити".

"За оцінкою СБУ і РНБО – спільно з російським антиукраїнським пропагандистським каналом "Россия24" є одним з організаторів антиукраїнських пропагандистських програм в інформаційному полі України", – йдеться в описі.

Уточнюється, що генеральний продюсер телеканалу NewsOne Голованов мав стати ведучим запланованого 12 липня телемосту.

"Джерела: липень 2019 – організація телеканалом NewsOne "телемосту" з головним пропагандистським антиукраїнським каналом країни-агресора", – додали в "Миротворці".

В описі до Кирик зазначено, що вона є ведучою "Особистої території", "Великого вечора" і Live-ефірів.

Нагадаємо, 12 липня в базу "Миротворця" потрапив російський телеведучий Андрій Малахов після того, як шоумен виступив в ролі ведучого на телемості.

Голованов і Кирик Медіаняня

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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