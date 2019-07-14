Ведучі NewsOne потрапили в "Миротворець" після скандального телемосту

Ведучі каналу NewsOne Василь Голованов і Олена Кирик потрапилии в базу даних українського волонтерського сайту "Миротворець" через телемост із Росією "Треба поговорити".
"За оцінкою СБУ і РНБО – спільно з російським антиукраїнським пропагандистським каналом "Россия24" є одним з організаторів антиукраїнських пропагандистських програм в інформаційному полі України", – йдеться в описі.
Уточнюється, що генеральний продюсер телеканалу NewsOne Голованов мав стати ведучим запланованого 12 липня телемосту.
"Джерела: липень 2019 – організація телеканалом NewsOne "телемосту" з головним пропагандистським антиукраїнським каналом країни-агресора", – додали в "Миротворці".
В описі до Кирик зазначено, що вона є ведучою "Особистої території", "Великого вечора" і Live-ефірів.
Нагадаємо, 12 липня в базу "Миротворця" потрапив російський телеведучий Андрій Малахов після того, як шоумен виступив в ролі ведучого на телемості.
Голованов і Кирик
Медіаняня
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше телеканал NewsOne пояснив скандальну ідею провести 12 липня телеміст під назвою "Треба поговорити" з пропагандистським каналом "Росія 1".
Після підняття громадського резонансу телеканал повідомив про скасування телемосту. Згідно із заявою, це рішення ухвалено "через прямі погрози фізичною розправою на адресу каналу, журналістів і їх сімей".
Президент України Володимир Зеленський засудив ідею телемосту і закликав українців зберігати спокій і не піддаватися на провокації.
Також у Києві відбувся мітинг біля будівлі телеканалу NewsOne. В акції брали участь близько сотні людей. Деякі учасники підпалили фаєри і димові шашки, були чутні вибухи піротехніки.
Нацрада на позачерговому засіданні ухвалила почати перевіркутелеканалу NewsOne на предмет державної зради.
10 липня Тарас Козак, який нібито володіє телеканалом NewsOne, сказав, що телеміст відбудеться.
На програму пропагандистів прийшла актриса Маргарита Шубіна, відома за роллю в серіалі "Свати". Вона зізналася, що в Києві була близько місяця тому, і припустила, що тепер буде нев'їзною.
Російський режисер Володимир Меньшов в ефірі поскаржився, що йому заборонений в'їзд в Україну. Він назвав це "жорстокою хворобою".
Хто з українців брав участь у скандальному телемості, читайте за посиланням.
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