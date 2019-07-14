Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

Ведучі NewsOne потрапили в "Миротворець" після скандального телемосту

6.9т Читати матеріал російською

Ведучі каналу NewsOne Василь Голованов і Олена Кирик потрапилии в базу даних українського волонтерського сайту "Миротворець" через телемост із Росією "Треба поговорити".

"За оцінкою СБУ і РНБО – спільно з російським антиукраїнським пропагандистським каналом "Россия24" є одним з організаторів антиукраїнських пропагандистських програм в інформаційному полі України", – йдеться в описі.

Ведучі NewsOne потрапили в "Миротворець" після скандального телемосту

Уточнюється, що генеральний продюсер телеканалу NewsOne Голованов мав стати ведучим запланованого 12 липня телемосту.

Ведучі NewsOne потрапили в "Миротворець" після скандального телемосту
Новини
"У шоці від брехні!" Українці проігнорували скандальний телеміст із РФ

"Джерела: липень 2019 – організація телеканалом NewsOne "телемосту" з головним пропагандистським антиукраїнським каналом країни-агресора", – додали в "Миротворці".

В описі до Кирик зазначено, що вона є ведучою "Особистої території", "Великого вечора" і Live-ефірів.

Ведучі NewsOne потрапили в "Миротворець" після скандального телемосту

Нагадаємо, 12 липня в базу "Миротворця" потрапив російський телеведучий Андрій Малахов після того, як шоумен виступив в ролі ведучого на телемості.

Голованов і Кирик

Голованов і Кирик

Медіаняня

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфлікт російська пропаганда
Місце
Україна
Теги
пропаганда сайт Миротворець
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
9
8
Смішно
32
Цікаво
7
Сумно
24
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Нечаев Михаил
Нечаев Михаил
На нары обоих,туда же хозяев и руководителей!
Показати коментар повністю
Відповісти
2
2
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
А шо это за куйня такая Миротворец, и какие юридические последствия? Послать этот сайт накуй вместе с организаторами во главе с Антониной Геращенко да и дело с концом!
Показати коментар повністю
Відповісти
3
5
Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
Алексей Смирнов, -в Крыму-тоже:"какие юридические паследствия"...)))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
коршун федот
коршун федот
Алексей Смирнов, Тебя, бурят , давно уже туда послали.
Показати коментар повністю
Відповісти
3
2

Блоги / думки

ads pixel