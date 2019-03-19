"Вдеруться у чорних плащах": Цимбалюк оцінив шанси Криму мирно повернутися в Україну

Якщо Крим вирішить провести повторний референдум для повернення до складу України, на його жителів чекатимуть облави російських силовиків.

Про це заявив український журналіст Роман Цимбалюк у стрімі з російським блогером Олександром Торном, опублікованому на його YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Окупація Криму "Центр журналістських розслідувань"

Він наголосив, що згідно з російським законодавством, як і з українським, регіональні референдуми не передбачені. Отже, всі запевнення президента Росії Володимира Путіна про те, що "референдум" про "приєднання" Криму до країни-агресора базувався на українських законах, є брехнею.

Роман Цимбалюк Facebook Романа Цимбалюка

"Тому будь-який писк на тему другого референдуму призведе до того, що відразу будуть вдиратися люди у чорних плащах, у чорних масках. І залежно від ситуації ми потім на сайті ТАСС почитаємо, що було знищене бандпідпілля, бандити у Криму, українські диверсанти тощо. Зрозуміло, що реакція Російської Федерації буде блискавична і діятимуть найперше силовими методами", — вважає Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст звернув увагу на те, що росіяни, які вдають із себе корінних кримчан і переїхали на український півострів після окупації, почали масово скаржитися на дорожнечу життя там.

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