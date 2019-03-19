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"Вдеруться у чорних плащах": Цимбалюк оцінив шанси Криму мирно повернутися в Україну

2.2тЧитати матеріал російською

Якщо Крим вирішить провести повторний референдум для повернення до складу України, на його жителів чекатимуть облави російських силовиків.

Про це заявив український журналіст Роман Цимбалюк у стрімі з російським блогером Олександром Торном, опублікованому на його YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Окупація Криму

Окупація Криму

"Центр журналістських розслідувань"

Він наголосив, що згідно з російським законодавством, як і з українським, регіональні референдуми не передбачені. Отже, всі запевнення президента Росії Володимира Путіна про те, що "референдум" про "приєднання" Криму до країни-агресора базувався на українських законах, є брехнею.

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Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Facebook Романа Цимбалюка

"Тому будь-який писк на тему другого референдуму призведе до того, що відразу будуть вдиратися люди у чорних плащах, у чорних масках. І залежно від ситуації ми потім на сайті ТАСС почитаємо, що було знищене бандпідпілля, бандити у Криму, українські диверсанти тощо. Зрозуміло, що реакція Російської Федерації буде блискавична і діятимуть найперше силовими методами", — вважає Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст звернув увагу на те, що росіяни, які вдають із себе корінних кримчан і переїхали на український півострів після окупації, почали масово скаржитися на дорожнечу життя там.

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Тема
анексія Криму
Особа
Роман Цимбалюк
Місце
Україна
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Ну так если было нарушение закона, почему за 5 лет нет ни одного обращения по поводу присоединения Крыма и Севастополя к России? Почему никто не может оспорить законность этих событий? Только какие-то жалобы на нарушение прав человека в Крыму и претензии к имуществу.
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Бандеровский режим урины не признается Россией)))
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