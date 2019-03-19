"Вдарять по будь-якій точці Європи": в Росії проговорилися про перекидання бойових літаків у Крим

Глава комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Віктор Бондарєв заявив, що Росія розмістила в анексованому українському Криму дальні бомбардувальники Ту-22М3.

Бойові літаки нібито розгорнули на авіабазі поблизу селища Гвардійське. Однак, як передає "РИА Новости", незабаром після цього повідомлення інформацію спростували.

Так, у прес-службі сенатора зробили заяву про те, що дані про розміщення на півострові військових літаків були поширені помилково.

Ту-22М3 gazeta.ru

Водночас Бондарєв підкреслював, що РФ пішла на такий крок у відповідь на розміщення американської ПРО в Румунії — на військовій базі в Девеселу розгорнутий комплекс Aegis Ashore, у якому використовуються пускові установки Mk 41.

"Цей крок кардинально змінив баланс сил у регіоні", — сказав Бондарєв. Він також підкреслив, що російські ракетоносці будуть модернізовані для ураження систем протиповітряної і протиракетної оборони "в будь-якій точці Європи".

Віктор Бондарєв bash.news

Нагадаємо, що в січні 2019 року Ту-22М3 зазнав катастрофи під час посадки на військовий аеродром у Мурманській області Росії.

Очевидці зняли на відео те, як він розламався навпіл. Жертвами аварії стали троє льотчиків.

Як писав OBOZREVATEL, раніше блогер Лариса Волошина розповіла, що Росія планомірно перетворює окупований Крим у свою військову базу, попутно знищуючи туристичний потенціал півострова.

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