"Вдарився головою": батько мажора "відмазав" сина за п'яну ДТП у Рівному

Екс-керівник рівненської обласної ініціативної групи Громадського руху "Український вибір" Михайло Бузинарський заявив, що його син Андрій погрожував журналістці Інні Білецької розправою після скандальної п'яної ДТП, оскільки знаходився в стресовому стані.

Як пише видання "Четверта влада", Бузинарський-старший заявив, що засуджує водіння в нетверезому стані, і що особисто розробляв законопроект про збільшення відповідальності за дане правопорушення.

"Я не бачив ніяких документів на сьогодні підтверджують що він (Андрій Бузинарський - ред.) Був у нетверезому стані. Але я засуджую взагалі, що людина сідає за кермо в нетверезому стані", - сказав він.

За його словами, у випадку з ДТП з його сином винні обидва водії.

Андрій і Михайло Бузинарські "Четверта влада"

"Я не експерт, але по тому, що я бачив, там "обоюдка", тому що там "жовтий" з обох сторін горів. Або він повинен не він, але я в будь-якому випадку засуджую п'яного за кермом", - сказав Бузинарський-старший.

Про погрози його сина Інні Білецької, він сказав наступне:

"Думаю да, просто після такого серйозної ДТП він вдарився головою. У той час людина знаходиться в стресовому стані і не усвідомлює що говорить... По-друге, ви говорите що він був в нетверезому стані, тому я просто вважаю, що він не усвідомлював, що він говорить, і кому він це говорить".

За словами Бузинарського, Андрій "не міг ідентифікувати" Білецьку як журналіста.

"Ви її знаєте, я її знаю, а він не знає, вона була без жилета без спеціальних там... Не пред'явила посвідчення. Тому я думаю, що тут два фактори, він не розібрався що це журналіст, а головне, що після такої ДТП людина не думає, що їй говорити ", - сказав він.

Також Бузинарський-старший заявив, що з сином бачиться рідко. Каже, що він сам відповідає за свої вчинки і живе окремим дорослим життям.

"Я читав, що хтось говорив що я щось там "вирішував". Якби я "вирішував", то жодної кримінальної справи не було, а вони все розглядаються", - додав він.

Своє керівництво в ГО "Український вибір" Бузинарський заперечує. Каже, що був керівником проекту "Ні зростанню комунальних тарифів", яке співпрацювало з "Українським вибором".

За інформацією поліції, Андрій Бузинарський порушив ПДР, що спричинило тілесні ушкодження та погрожував журналісту. Також він є підсудним за зберігання наркотиків (велика партія метамфетаміну) по ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України.

Зараз в поліції готують клопотання до суду щоб провести всі необхідні експертизи.

Як повідомляв OBOZREVATEL також стали відомі деталі скандальної ДТП з Андрієм Бузинарським.