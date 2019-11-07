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8 листопада • оновлено в 00:30
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Вдарив ножем у шию: під Одесою пасажир підрізав таксиста. Відео

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У Білгороді-Дністровському під Одесою пасажир завдав ножове поранення таксисту. П'яному клієнту не сподобався маршрут, по якому його віз 25-річний водій.

Під Одесою підрізали таксиста

Під Одесою підрізали таксиста

Пасажир почав вести себе агресивно і вимагати, щоб його везли по іншій дорозі. Коли водій відмовився, зловмисник наніс йому удар ножем. Про це повідомили в прес-центрі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Правопорушника допомогли затримати місцеві жителі. Вони утримували його до приїзду поліції. Очевидці опублікували відео інциденту в мережі (щоб його подивитися, проскрольте сторінку до кінця).

Поліція відкрила провадження за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Затриманому загрожує до 3 років в'язниці.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в Кривому Розі таксисту завдали кілька ударів ножем в шию.

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Україна Одеса
Теги
новини Одеси кримінал
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