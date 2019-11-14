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14 листопада • оновлено в 18:45
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Штрикнув ножем в живіт: в Одесі сталася кривава НП

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В Одесі застілля закінчилося різаниною. Два товариша і дружина одного з них разом випивали. Коли спиртне закінчилося, сходили в магазин за новою порцією і продовжили пити на лавці у дворі.

52-річному одеситу здалося, що 59-річний друг залицяється до його дружини. Ревнивець дістав ніж, вдарив товариша в живіт і втік, залишивши дружину. Про це повідомили в пресслужбі управління Національної поліції в Одеській області.

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Жінка викликала швидку. Постраждалого у важкому стані доставили в лікарню.

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Ревнивця затримали в декількох кварталах від місця злочину. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Зловмиснику загрожує до восьми років в'язниці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одесі поліція затримала 42-річного місцевого жителя, який вдарив ножем свого 24-річного знайомого. Сварка виникла після вживання спиртного.

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Автор
Михайло Бардін Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси кримінал
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