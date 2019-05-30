Вдарив ножем 17 разів: подробиці звірячого вбивства студента в Києві

В одному з пабів Києва відвідувачі виявили в туалеті закривавленого хлопця – Артема Іуса. На тілі молодого чоловіка було безліч ножових поранень. Постраждалого доставили в лікарню, де він помер, не приходячи до тями, через два тижні.

Поліції днями вдалося затримати підозрюваного. Він – учасник молодіжної націоналістичної організації. 30 травня Солом'янський районний суд столиці обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Подробиці – в матеріалі OBOZREVATEL.

Загиблий Артем Іус

"Все було залито кров'ю"

Злочин стався 6 квітня на Шулявці. Як розповів OBOZREVATEL блогер і знайомий загиблого Олександр Барабошко, Артем пішов у туалет, де на нього напали декілька людей. "Що стало причиною, я не знаю. Але в результаті судмедексперти нарахували в Артема 17-18 ножових поранень", – зазначив він.

Пізніше інтернет-користувач Олег Ясинський повідомив у Facebook подробиці трагедії.

"Я був того дня в "Сіті пабі". Мій друг став свідком не розбірок, а справжнього побиття одного хлопця двома виродками. Друг їх зупинив, сказав: "Ви ж його вб'єте!". Згодом ці виродки пішли в бар і ще сиділи на барній стійці. Декілька хвилин і все було залито кров'ю", – зазначив він.

Ясинський додав: друг сказав поліцейським, що готовий розповісти подробиці. Його пообіцяли набрати, але так ніхто і не зв'язався.

Чоловік стверджує, що його друг став свідком злочину Скріншот Facebook

Підозрюваних шукали понад півтора місяця і днями одного з них затримали у Волинській області. За словами Барабошка, це Андрій Дудка – учасник Всеукраїнської громадської організації "Сокіл".

Підозрюваний (у центрі) перед початком суду Олександр Барабошко

На суді Дудка заявив, що це Іус напав на нього.

"Я не хотів навмисне наносити смертельні поранення потерпілому. Це була самооборона. На мою думку, була загроза моєму здоров'ю і життю, оскільки потерпілий на мене напав. Я був у шоковому стані", – уточнив він, додавши, що супротивник бив його в голову.

Дудка сказав, що наносив потерпілому удари в зону сідниць і стегна, "щоб не зачепити життєво важливі органи". Він також додав, що сам отримав травми голови, однак нікуди не звертався, щоб це зафіксувати.

Андрій Дудка на суді Олександр Барабошко

Підозрюваний також пояснив, що не ховався від правоохоронних органів і не вимикав мобільний. "Під час бійки зламався акумулятор, не було можливості зарядити", – зазначив він.

"Одного зразу відпустили"

На сьогодні внесені відомості в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті – до 10 років позбавлення волі.

За словами Барабошка, незважаючи на те, що напали на Артема декілька людей, запобіжний захід обрали лише одному. "Другого відпустили одразу ж", – зазначив він.

Артем Іус навчався на третьому курсі Національного авіаційного університету. Друзі кажуть, що він був доброю, хороброю і веселою людиною. В Артема залишився брат.

Артем Іус навчався на третьому курсі НАУ

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