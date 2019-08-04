Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

Вдарили бомбою по підводному човну: українські військові показали міць в Чорному морі

1.8т Читати матеріал російською

Морська авіація Збройних сил України провела масштабні навчання над Чорним морем, відпрацювавши сценарії застосування підрозділів під час забезпечення дій військ ВМС.

За даними інформаційного агентства Міністерства оборони "АрміяІнформ", до навчань було залучено особовий склад бригади, вертольоти Мі-14 і Ка-27, а також літаки Ан-26 (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Авіація України

Авіація України

armyinform

"Перше завдання виконали підрозділи батальйону зв’язку та радіотехнічного забезпечення. Вони вийшли в район розгортання за сигналом "Тривога" та підготували позабазовий аеродром до приймання авіатехніки. Тилові служби, зі свого боку, розгорнули повноцінний польовий табір з командним пунктом, місцями для їди та відпочинку" , – йдеться в повідомленні.

Новини
На захисті просторів: в Україні відзначають День Повітряних Сил ЗСУ

Навчання проходили тиждень. Військові відточували: майстерність польоту, пошукові навички, вміння допомогти постраждалим та евакуацію, а кульмінацією стало відстеження гіпотетичного ворожого підводного човна і атака його бомбою та торпедою.

Навчання на Чорному морі

Навчання на Чорному морі

armyinform

"Під час ведення повітряної розвідки екіпаж вертольота Ка-27 виявив місцеперебування ворога й з допомогою орієнтирної морської авіаційної бомби позначив зону для нанесення удару. До мису Аджияск висунулась група передових авіаційних навідників, які відпрацювали елементи цілевказування і коригування вогню. Екіпажі протичовнових вертольотів та літака А-26 знищили умовного противника", – додали у відомстві.

Відпрацювання знищення підводного човна

Відпрацювання знищення підводного човна

armyinform

Гелікоптер

Гелікоптер

armyinform

Військові навчання

Військові навчання

armyinform

снаряд

снаряд

armyinform

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пройшли навчальні тренування військових підрозділів бойових бригад сухопутних і авіаційних підрозділів на одному з полігонів Донецької області.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
Україна
Теги
Збройні сили України Чорне море
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
2
9
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Гражданин ЕС
Гражданин ЕС
Эта мощь похожа на кладбище военной техники))) В совке занятия в ДОСААФ помощнее проводили!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Pooh Vini
Pooh Vini
Будем честными,нам необходимо идти по пути вступления в НАТО,что бы ни одна мразь под боком не шастала,а если и заплыла(залетела) - была поджарена
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Питон Каа
Питон Каа
Это старье еще летает? А как можно проводить учения по обнаружению подводной лодки без участия самой подводной лодки? Убожество... Военно-воздушное бессилие...
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel