Вдарили бомбою по підводному човну: українські військові показали міць в Чорному морі

Морська авіація Збройних сил України провела масштабні навчання над Чорним морем, відпрацювавши сценарії застосування підрозділів під час забезпечення дій військ ВМС.

За даними інформаційного агентства Міністерства оборони "АрміяІнформ", до навчань було залучено особовий склад бригади, вертольоти Мі-14 і Ка-27, а також літаки Ан-26 (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Авіація України armyinform

"Перше завдання виконали підрозділи батальйону зв’язку та радіотехнічного забезпечення. Вони вийшли в район розгортання за сигналом "Тривога" та підготували позабазовий аеродром до приймання авіатехніки. Тилові служби, зі свого боку, розгорнули повноцінний польовий табір з командним пунктом, місцями для їди та відпочинку" , – йдеться в повідомленні.

Навчання проходили тиждень. Військові відточували: майстерність польоту, пошукові навички, вміння допомогти постраждалим та евакуацію, а кульмінацією стало відстеження гіпотетичного ворожого підводного човна і атака його бомбою та торпедою.

Навчання на Чорному морі armyinform

"Під час ведення повітряної розвідки екіпаж вертольота Ка-27 виявив місцеперебування ворога й з допомогою орієнтирної морської авіаційної бомби позначив зону для нанесення удару. До мису Аджияск висунулась група передових авіаційних навідників, які відпрацювали елементи цілевказування і коригування вогню. Екіпажі протичовнових вертольотів та літака А-26 знищили умовного противника", – додали у відомстві.

Відпрацювання знищення підводного човна armyinform

Гелікоптер armyinform

Військові навчання armyinform

снаряд armyinform

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пройшли навчальні тренування військових підрозділів бойових бригад сухопутних і авіаційних підрозділів на одному з полігонів Донецької області.

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