"Вдарила ножом у шию": у Рівному молода мати по-звірячому вбила немовля

У Рівному 21-річна дівчина зарізала ножом немовля, якого народила місяць тому.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Рівненської області. Зазначається, що повідомлення про смерть до правоохоронців надійшло від лікарів швидкої допомоги.

Вбивство трапилося 17 вересня у будинку по вулиці Вербова міста Рівне.

Поліцейські, які прибули на місце злочину, з'ясували, що смерть немовляти настала внаслідок ножового поранення шиї, яке завдала його рідна мати, 21-річна уродженка Запоріжжя.

За даними поліції, дівчина приїхала у Рівне здобувати вищу освіту. Закінчивши ВНЗ, залишилася жити у квартирі 26-річного співмешканця та його матері. За попередньою інформацією дівчина перебуває на психіатричному обліку.

На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналісти та працівники ювенальної превенції.

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