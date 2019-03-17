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"Вдарила ножом у шию": у Рівному молода мати по-звірячому вбила немовля

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У Рівному 21-річна дівчина зарізала ножом немовля, якого народила місяць тому.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Рівненської області. Зазначається, що повідомлення про смерть до правоохоронців надійшло від лікарів швидкої допомоги.

Вбивство трапилося 17 вересня у будинку по вулиці Вербова міста Рівне.

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Поліцейські, які прибули на місце злочину, з'ясували, що смерть немовляти настала внаслідок ножового поранення шиї, яке завдала його рідна мати, 21-річна уродженка Запоріжжя.

"Вдарила ножом у шию": у Рівному молода мати по-звірячому вбила немовля
"Вдарила ножом у шию": у Рівному молода мати по-звірячому вбила немовля

За даними поліції, дівчина приїхала у Рівне здобувати вищу освіту. Закінчивши ВНЗ, залишилася жити у квартирі 26-річного співмешканця та його матері. За попередньою інформацією дівчина перебуває на психіатричному обліку.

На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналісти та працівники ювенальної превенції.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Подільському районі Одеської області 24-річна жінка по-звірячому вбила свою новонароджену дитину, замотавши малюка в пакет і закопавши на городі.

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Україна
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Файбер Моня
Файбер Моня
ОБЪЕКТИВНО: Совершенно дикие и звериные преступления, которые совершают сейчас украинцы, свидетельствуют о почти необратимом характере психического расcтройства и нравственного одичания, которое проникло в основную массу народа. Украинцы, испытав на себе за последние 5 лет изощрённые формы информационно-политических экспериментов, превратились в этнос, который начал уничтожать сам себя. И это главная трагедия наших дней.
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