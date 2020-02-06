Авто журналістки "Радіо Свобода" у Львові підпалили з 14 разу: з'явилося відео

У мережі з'явилося відео з моментом підпалу автомобіля журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук у Львові. Також на кадрах фігурує і сам палій.

На записі, який з'явився на Telegram-каналі програми "Схеми", видно, що здійснити задумане йому вдалося тільки з 14 спроби (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Підпал авто Галини Терещук Скріншот відео

Журналісти зазначили, що в ніч на 30 січня, коли трапився злочин, зловмисник засвітився на багатьох камерах, оскільки істотно затримався на місці НП. Йому довго не вдавалося підпалити машину.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше редакція програми "Схеми" (проєкт "Радіо Свобода") опублікувала заяву, в якій вказала, що Терещук писала критичні матеріали про поліцію, тому важливо, щоб розслідування контролювали з Києва.

На думку журналістів, саме її професійна діяльність стала причиною злочину проти неї.

6 лютого стало відомо, що поліцейські Львівської області затримали підозрюваного в підпалі авто Терещук. Ним виявився 19-річний житель Хмельницької області. При цьому підозрюваного затримали в Одесі.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал