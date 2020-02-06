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7 лютого • оновлено в 08:50
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/ Розслідування

Авто журналістки "Радіо Свобода" у Львові підпалили з 14 разу: з'явилося відео

3.7т
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У мережі з'явилося відео з моментом підпалу автомобіля журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук у Львові. Також на кадрах фігурує і сам палій.

На записі, який з'явився на Telegram-каналі програми "Схеми", видно, що здійснити задумане йому вдалося тільки з 14 спроби (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Підпал авто Галини Терещук

Підпал авто Галини Терещук

Скріншот відео

Журналісти зазначили, що в ніч на 30 січня, коли трапився злочин, зловмисник засвітився на багатьох камерах, оскільки істотно затримався на місці НП. Йому довго не вдавалося підпалити машину.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше редакція програми "Схеми" (проєкт "Радіо Свобода") опублікувала заяву, в якій вказала, що Терещук писала критичні матеріали про поліцію, тому важливо, щоб розслідування контролювали з Києва.

  • На думку журналістів, саме її професійна діяльність стала причиною злочину проти неї.

  • 6 лютого стало відомо, що поліцейські Львівської області затримали підозрюваного в підпалі авто Терещук. Ним виявився 19-річний житель Хмельницької області. При цьому підозрюваного затримали в Одесі.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Місце
Україна Львів
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
В Мире устали от "оранжевой" чумы которую сеют американцы и бриты по всему миру. Просчитали алгоритмы действий пындосов.
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Правильно делают, что палят. Не будь этим всяких "свобод", был бы порядок.
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Николаев Олег
Николаев Олег
Активизм наоборот. Маятник качнулся в другую сторону. Бегите в Канаду, майдayны. За вами скоро придут.
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