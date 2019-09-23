Вчитель бив, душив і виганяв в Україну: з'явилися моторошні деталі суїциду 13-річного хлопчика в Шанхаї

У Шанхаї (Китай) 6 вересня 13-річний українець вистрибнув з вікна квартири в багатоповерхівці. На руці Іван Лю написав, що він – жертва шанхайської освіти.

Рідні переконані, що хлопчик зробив це через систематичні знущання шкільного вчителя. Але, за їхніми словами, поліція відмовилася порушувати справу за доведення до самогубства. Про це написало видання "Страна", журналісти якого поспілкувалися з матір'ю підлітка – Оленою Артеменко і її сестрою Ганною (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Хлопець навчався в державній середній школі Шанхаю, в районі Пудун. Там учитель Чжан Сяо Цюнь, як сказала мама підлітка, постійно бив і штовхав школяра, міг вибити з-під нього стілець, а півроку тому душив його.

З'явилися деталі суїциду 13-річного українця в Шанхаї Страна/Олена Артеменко

Батьки зняли побої, а директор пообіцяв захистити юного Лю і перевести в інший клас, але так цього і не зробив. На початку нового навчального року конфлікт з учителем загострився.

За словами мами хлопця, поліцейські відмовилися відображати в своєму протоколі факти доведення до самогубства, але батько підлітка змусив їх зробити це.

Батьки поскаржилися в українське консульство, і влада Китаю відповіла, що буде проведено розслідування. Але в пізніше рідним хлопця повідомили, що чиєїсь провини в його загибелі немає, вчитель продовжив працювати в школі.

Тітка загиблого сказала, що свідоцтво про смерть батькам пообіцяли видати тільки за умови, що вони відмовляться від претензій до вчителя, а директор школи не дозволив мамі та тітці прийти в клас і пригостити друзів хлопчика цукерками та печивом на згадку про нього.

За словами рідних Лю, в школі жорсткого повдилися й з іншими дітьми. У минулому році дівчинка з паралельного класу вистрибнула з вікна будівлі.

"Звичайна поведінка педагога на уроках – вереск, крик і неадекватні реакції щодо учнів... Ті вирішили, що у нього в житті страпилося якесь горе, тому він так поводиться і ненавидить дітей", – зазначила мати загиблого.

Вона сказала, що найбільше Чжан незлюбив чужинця.

"Учитель неодноразово при учнях кричав, щоб "Іван котився вчитися в свою Україну". За що Чжан вибачився пізніше перед батьком Вані, визнавши свої слова", – розповіла тітка підлітка.

17 вересня в поліції у батьків загиблого прийняли заяву і докази регулярного знущання над їхнім сином.

За словами, тітки хлопця, родичів попросили перевірити камери зовнішнього і внутрішнього спостереження в школі за 6 вересня, проте директор школи відмовив поліції в наданні матеріалів з камер.

Примітно, що вчитель Чжан, як стверджували мати й тітка загиблого, прищеплював дітям нездоровий інтерес до неонацизму і Третього рейху, а передсмертий напис ієрогліфами на руці хлопця був оточений трьома фашистськими свастиками.

У Шанхаї українець Іван Лю покінчив з собою Страна/Олена Артеменко

Рідні переконані, що винен учитель Страна/Олена Артеменко

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Шанхаї 13-річний українець наклав на себе руки через знущання з боку шкільного вчителя.

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