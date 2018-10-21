Вчаться вбивати бійців ОС: російські снайпери на Донбасі відкрили сезон полювання на українців

Російські снайпери оголосили полювання на українських військових на Донбасі, а відео про свої "трофеї" публікують в соцмережах.

Як говориться в сюжеті ТСН, один з таких вбивць сам знімав, коли розстрілював у Мар'їнці військових. На цю ділянку фронту заїхали російські мисливці на людей.

"В останній момент, коли був постріл, мене товариш покликав, я повернувся і почув, як мене щось вдарило", - розповів поранений боєць Об'єднаних Сил Олександр Вахрушев, якому куля увійшла в праве плече і вийшла біля лопатки.

Життя йому врятував той факт, що товариш гукнув під час бою. Зате той боєць ОС загинув на тому ж місці від іншої кулі снайпера.

"Протягом двох тижнів заїхала група чи то одинадцять, чи то п'ятнадцять чоловік. Вчаться на нас вбивати", - повідомив боєць ЗСУ.

Як з'ясували військові, ворожі вбивці вибрали собі позицію на териконі, за яким починається окупований Донецьк. До найближчих вулиць Мар'їнки там менше кілометра. Друга позиція окупантів знаходиться в житловому секторі поруч з мирним населенням.

Відзначається, що кожен раз при активізації ворожих снайперів на Донбасі в мережі з'являється інформація про прибуття сербського найманця Деяна Берича з позивним "Декі", про якого російські пропагандисти неодноразово знімали сюжети. Цього разу серб повідомив, що їде на Донбас, після чого почався новий сезон снайперської війни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі активізували снайпери, в результаті чого загинули два воїна ОС.