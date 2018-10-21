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Вчаться вбивати бійців ОС: російські снайпери на Донбасі відкрили сезон полювання на українців

5.9тЧитати матеріал російською

Російські снайпери оголосили полювання на українських військових на Донбасі, а відео про свої "трофеї" публікують в соцмережах.

Як говориться в сюжеті ТСН, один з таких вбивць сам знімав, коли розстрілював у Мар'їнці військових. На цю ділянку фронту заїхали російські мисливці на людей.

"В останній момент, коли був постріл, мене товариш покликав, я повернувся і почув, як мене щось вдарило", - розповів поранений боєць Об'єднаних Сил Олександр Вахрушев, якому куля увійшла в праве плече і вийшла біля лопатки.

Життя йому врятував той факт, що товариш гукнув під час бою. Зате той боєць ОС загинув на тому ж місці від іншої кулі снайпера.

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"Протягом двох тижнів заїхала група чи то одинадцять, чи то п'ятнадцять чоловік. Вчаться на нас вбивати", - повідомив боєць ЗСУ.

Як з'ясували військові, ворожі вбивці вибрали собі позицію на териконі, за яким починається окупований Донецьк. До найближчих вулиць Мар'їнки там менше кілометра. Друга позиція окупантів знаходиться в житловому секторі поруч з мирним населенням.

Відзначається, що кожен раз при активізації ворожих снайперів на Донбасі в мережі з'являється інформація про прибуття сербського найманця Деяна Берича з позивним "Декі", про якого російські пропагандисти неодноразово знімали сюжети. Цього разу серб повідомив, що їде на Донбас, після чого почався новий сезон снайперської війни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі активізували снайпери, в результаті чого загинули два воїна ОС.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Клін Олекс
Клін Олекс
Почитав коментарі. НІХТО з кацапів не заперечив, що саме ВОНИ вбивають українців. Усе зрозуміло навіть пересічному скрєпному ватнику. А говнокомандувач все ніяк не спроможеться оголосити хоча б воєнний стан. Сраний "дипломат" розраховується за посмішки на фотках з світовими лідерами життями наших хлопців. Начувайся і готуйся. Мальдіви не врятують! Будеш відповідати за кожного!
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Проходил мимо
Проходил мимо
Вы бы хоть писали вменяемое что то... Цитата: "В последний момент, когда был выстрел, меня товарищ позвал, я повернулся и услышал, как меня что-то ударило" Мне вот очень интересно что он услышал? Или может быть все таки почувствовал?
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Такое впечатление,что снайпера визу у рагулей оформляют,все то они знают,количество,позывные,если там все у вас схвачено.че склады просираете постоянно? Воруете цуки?
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