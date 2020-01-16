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16 січня • оновлено в 05:07
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"Вчать молодих "іхтамнєтов": у Росії влаштували "танковий біатлон" для дітей. Відео

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У московському парку "Сокольники" (Росія ) поставили атракціон у вигляді радянських танків. Судячи з усього, він користується широкою популярністю як серед дітей, так і серед дорослих, які також охоче на ньому катаються.

Відео з мілітаристською розвагою в країні-агресорці опублікував блогер Vitauskas на своїй сторінці у Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Вгадай миролюбну країну за дитячими розвагами", – написав він у дописі. Ролик викликав широкий резонанс в мережі та обурення серед користувачів.

У Москві поставили атракціон з танками для дітей

У Москві поставили атракціон з танками для дітей

Скріншот відео

У парку "Сокольники" з'явилися танки для дітей

У парку "Сокольники" з'явилися танки для дітей

Скріншот відео

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На мілітаристському атракціоні катаються навіть дорослі

На мілітаристському атракціоні катаються навіть дорослі

Скріншот відео

У парку "Сокольники" з'явилися танки для дітей

У парку "Сокольники" з'явилися танки для дітей

Скріншот відео

"Ті, хто мріє про війну, зазвичай війну і отримують! Нехай потім, коли повезуть "кататися в цинку", так само либляться! "ДБЛ, БЛД!", "Яка країна, такі й забавки", "Учать-учать-учать в школі молодих "іхтамнєтів". Якщо завтра в похід – піонере, будь готовий. Гра "Зірниця", "Дебіли, БЛД!", "A з іншого боку парку такий же атракціон для любителів ПТРК", "Порвало в хламіну, сльози заважають говорити", – пишуть люди у коментарях.

"Вчать молодих "іхтамнєтов": у Росії влаштували "танковий біатлон" для дітей. Відео

"Вчать молодих "іхтамнєтов": у Росії влаштували "танковий біатлон" для дітей. Відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська журналістка Яніна Соколова гостро розкритикувала росіян за проведення мініпараду до 9 Травня в одному з дитсадків Рязані. Вихователі одягли дітей у військову форму, щоб прищепити їм таким чином "любов до батьківщини і патріотизм", і спорудили з картону і фанери іграшкові танки.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
російська пропаганда
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Росія
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Хо Хол
Хо Хол
"В Евросоюзе отреагировали на сообщения в СМИ о летнем лагере на Украине, где детей обучают члены праворадикальных групп, призвав Киев соблюдать международные обязательства в отношении защиты детей, а также бороться с разжиганием ненависти. Статья о детском лагере была опубликована изданием The Washington Post 12 ноября. В материале говорилось, что в лагерях для детей в Тернопольской области националисты готовят профессиональных убийц. Отмечалось, что деньги на это выделяет министерство молодежи и спорта Украины и за несколько лет через подобное обучение прошли сотни детей в возрасте от 8 до 16 лет. Кроме того, соответствующие кадры из лагеря опубликовал телеканал Euronews. На видео было запечатлено, как в Тернопольской области детей учат стрелять из автомата Калашникова. При этом наставник из радикальной партии «Свобода» объясняет подросткам, что «стрелять можно по жителям ДHP и ЛHP»."
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скоро Перемога
скоро Перемога
Бу-га-га! Секта свидетелей ихтамнетов! На обменах меняют одних граждан Вукраины на других граждан Вукраины, но всё равно продолжают искренне верить, что шестой год воюют с Россией. :)))
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
скоро Перемога, жестокий ты:) У них и так сказка о "Небесной сотне" превратилась в горькую реальность, так ты ещё и про "ихтамнетов" рушишь.
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