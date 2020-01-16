"Вчать молодих "іхтамнєтов": у Росії влаштували "танковий біатлон" для дітей. Відео

У московському парку "Сокольники" (Росія ) поставили атракціон у вигляді радянських танків. Судячи з усього, він користується широкою популярністю як серед дітей, так і серед дорослих, які також охоче на ньому катаються.

Відео з мілітаристською розвагою в країні-агресорці опублікував блогер Vitauskas на своїй сторінці у Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Вгадай миролюбну країну за дитячими розвагами", – написав він у дописі. Ролик викликав широкий резонанс в мережі та обурення серед користувачів.

У Москві поставили атракціон з танками для дітей Скріншот відео

У парку "Сокольники" з'явилися танки для дітей Скріншот відео

На мілітаристському атракціоні катаються навіть дорослі Скріншот відео

У парку "Сокольники" з'явилися танки для дітей Скріншот відео

"Ті, хто мріє про війну, зазвичай війну і отримують! Нехай потім, коли повезуть "кататися в цинку", так само либляться! "ДБЛ, БЛД!", "Яка країна, такі й забавки", "Учать-учать-учать в школі молодих "іхтамнєтів". Якщо завтра в похід – піонере, будь готовий. Гра "Зірниця", "Дебіли, БЛД!", "A з іншого боку парку такий же атракціон для любителів ПТРК", "Порвало в хламіну, сльози заважають говорити", – пишуть люди у коментарях.

Вгадай миролюбну країну по дитячим розвагам pic.twitter.com/2kLIRlgoQ9 - Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) January 15, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська журналістка Яніна Соколова гостро розкритикувала росіян за проведення мініпараду до 9 Травня в одному з дитсадків Рязані. Вихователі одягли дітей у військову форму, щоб прищепити їм таким чином "любов до батьківщини і патріотизм", і спорудили з картону і фанери іграшкові танки.

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