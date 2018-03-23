Вбивцю сестри Ноздровської можуть відпустити: адвокат пояснив причину

Прокуратура Київської області могла не внести обтяжуючі обставини справи в обвинувальний акт по Дмитру Россошанському, засудженому на 7 років в'язниці за смертельне ДТП під Києвом, через відсутність доказів.

"Якщо прокуратура їх не внесла, то це означає, що у них не було доказів. Мабуть судово-медична експертиза або акт огляду підтвердили, що Россошанський-молодший не був в стані алкогольного сп'яніння або під дією наркотичних речовин", - сказав в коментарі "Обозревателю" адвокат Ярослав Куц.

Він пояснив, що в першу чергу з місця ДТП Россошанського повинні були відвезти в спеціальний підрозділ, де проводять огляд на стан сп'яніння.

"Якщо звідти надійшло свідоцтво, що людина не була п'яною, то ось вам і відповідь чому обтяжливі обставини не були внесені.Інша справа, якщо у сторони потерпілих є підтверджуючі це документи. В такому випадку їм нічого не заважає їх подати на стадії клопотань/доповнень під час розгляду справи в суді. Тоді суд прийме рішення про зміну кваліфікації і включення їх в якості обтяжуючих обставин", - резюмував адвокат.

Як повідомляв "Обозреватель", аварія з Дмитром Россошанським сталася 30 вересня 2015 року в селі Демидів Вишгородського району. У ДТП загинула 26-річна Світлана Сапатинська. На момент події дядько Дмитра Россошанського був головою Вишгородського районного суду.

Дана справа слухалася два роки, спочатку - у Вишгороді, після чого її розглядали в Обухові. В результаті суд засудив Дмитра Россошанського до 7 років позбавлення волі. Однак його адвокат намагається оскаржити вирок і підвести свого клієнта під амністію, використовуючи порушення, допущені судом першої інстанції.