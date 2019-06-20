"Сусідка могла все знати": хто покривав убивцю 11-річної Даші на Одещині

Сім'я Миколи Тарасова, підозрюваного у жорстокому вбивстві Даші Лук'яненко, переїхала в Іванівку Одеської області з Донецька.

За трагічним збігом, Тарасови і Лук'яненки жили неподалік одне від одного. Та й лоток батьків Миколи на ринку розташований навпроти точки, де торгують рідні Даші, вони навіть були знайомі.

Всі шість днів пошуків вбивця був зовсім поруч зі зневіреною сім'єю Даші, адже він часто допомагав рідним на ринку. Детальніше — у матеріалі OBOZREVATEL.

Поводився дивно

Житель Іванівки Микола Тарасов потрапив під підозру поліції вже у перші дні пошуків. Службовий собака втратив слід неподалік від його будинку. Тут же зник і сигнал телефону Даші. Та й волонтери, які допомагали у пошуках зниклої дівчинки, звернули увагу на трохи дивну поведінку хлопця.

Підозрюваний у вбивстві Микола Тарасов Facebook "Кращі люди Одеси"

Два дні поліція намагалася "розколоти" Миколу, але він вперто мовчав. Поки сусідка, яка чи то знала, чи то підозрювала його у причетності до справи, не почала давати свідчення. Пізніше стало відомо, що хлопець в усьому зізнався. Слідство не виключає, що його сім'я також знала про злочин.

"Ми з Тарасовим розмовляли. Він казав, що спочатку пішов на базар, щось купив. Потім повернувся, посмажив яєчню, поїв. Помився в душі і до пізнього вечора сидів за комп'ютером. Коли ми прийшли до них, там була і та сусідка, яка, як ми думаємо, знала, що це він міг убити Дашу. Вони там всі разом обідали. Сусідка сказала, що не чула крику", — розповів OBOZREVATEL керівник волонтерської групи "Кращі люди Одеси" Сергій Крайм.

Тарасов Скрін відео

Чи може бути психічно хворим?

Місцева жителька розповіла OBOZREVATEL, що Микола Тарасов був досить непримітним у Іванівці, він нічим не виділявся.

"Хлопець доволі звичайний, "сірий". Не особливо любить працювати, допомагав рідним з-під палиці. Його рідні працюють на тому самому ринку, що і батьки Даші, вони одне одного знають", — каже жінка.

Також у соцмережах у коментарях деякі користувачі писали, що нібито Тарасов психічно хвора людина і раніше вже лікувався у психіатричній лікарні.

"Мені важко оцінити, здоровий він чи ні. Якісь відхилення у нього може і є. Він поводився трохи дивно при розмові. Але цілком можливо, що цей стан був викликаний тим, що він зробив. Думаю, слідство має провести свою експертизу і з'ясувати, що із ним", — зазначив Крайм.

Поліція відновила останні хвилини життя Даші Facebook В'ячеслава Аброськіна

Вступав до політеху, але не довчився

Щоправда, одна із сусідок Тарасових каже, що ніколи не чула, щоб Микола чимось хворів.

"Ніколи його батьки не говорили про те, що із Миколою щось не те. Все це чутки. Ніколи він не сидів, і немає у нього жодних відхилень! Старший син у них, Саша, дійсно має проблеми зі здоров'ям, у нього серце. У нього є наречена, там усе нормально", — пояснила сусідка.

Даша зі старшою сестрою Instagram Даші Лук'яненко

Також вона згадує, що Микола колись вступив до політеху. "Його мама на базарі розповідала, що він вступив до Одеського політехнічного університету, вона ним дуже пишалася. Але, я так розумію, що навчання він або кинув, або його вигнали. Він дуже ледачий", — каже сусідка.

Даша із рідними Facebook Сергія Лук'яненка

Сім'я Тарасових у Іванівку переїхала давно із Донецька. Батьки торгують продуктами на базарі. Їхня точка дійсно розташована практично навпроти лотка, де працює мама загиблої. Вони добре знали одне одну, і мама Миколи також брала участь у пошуках зниклої Даші.

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