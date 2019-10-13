Мріяла про дітей: страшні подробиці резонансного вбивства шаблею українки у Фінляндії

Убитою у коледжі містечка Куопіо у Фінляндії виявилася українка, 23-річна мешканка Харкова Ганна Ладога. Її вбивця, студент цього самого коледжу, 25-річний фін Джоел Отто Акусті Марін, завдав удару шаблею по горлу дівчини, а потім кілька разів проштрикнув бездиханне тіло.

Поліція виявила майже три десятки ран. Детальніше – у матеріалі OBOZREVATEL.

Одружилися влітку і мріяли про дітей

Харків'янка Ганна Ладога переїхала до Фінляндії два роки тому. До цього вона навчалася у ХНУ ім. Каразіна.

Дівчині було всього 23 роки Facebook Ганни Ладоги

Поїхала не просто так. Разом із коханою людиною, Мартіном Ладогою. Як розповіла знайома дівчини, теж українка, яка живе у Фінляндії, Ганна і Мартін жили у цивільному шлюбі кілька років, сам хлопець родом з Естонії.

Ганна і Мартін були щасливі разом Facebook Мартіна Ладоги

Пара одружилася зовсім нещодавно. "Вони справили весілля в кінці літа і вже мріяли про дітей. Разом вони багато подорожували. Ганна мріяла стати менеджером із туризму. Пройшла курси фінської мови, знала англійську і ще кілька мов. Вступила до цього коледжу бізнесу. Вона була дуже світлою дівчинкою, її важко не помітити. І вона всім допомагала у скрутну хвилину", – розповідає знайома.

Ганна разом із групою, де вона вивчала фінську мову

В Інстаграммі та Фейсбуці Мартіна і Ганни є фото з їхніх подорожей. Вони були в Ісландії, Греції, Чехії. Приїздили до Львова, Одеси, Харкова.

Ганна Ладога мріяла стати менеджером з туризму Facebook Ганни Ладоги

Ганна Ладога Facebook Ганни Ладоги

Спочатку напав на вчительку, а потім взявся за Ганну

Всі, хто знав дівчину, досі не можуть прийти до тями після того, що трапилося. "Це неправда, що вбивця мав до Ганни якісь безмовні почуття. Він просто псих", – каже знайома загиблої.

Фінн Джоел Марін того дня, 1 жовтня, прийшов у приміщення коледжу з шаблею, яка була у нього в мішку. Він купив її в інтернет-магазині за кілька днів до нападу. Очевидці бачили його у гуртожитку з довгою коробкою.

Джоел Марін (Joel Otto Aukusti Marin) ylilauta.org

Коли він дістав зброю, ніхто не зрозумів, що він хоче напасти, дехто навіть засміялися.

За словами знайомої Ганни, Джоел Марін спочатку напав на вчительку і завдав їй два удари в область шиї. Вони виявилися не смертельними, вчителька зуміла втекти.

"Ганна просто тоді опинилася поруч. Він напав на неї, вдарив шаблею в шию, і вона впала. Тоді всі кинулися тікати. Одна дівчинка жбурнула в нападника стільцем, але це ненадовго його відволікло. Коли всі вибігли з класу, він почав добивати Ганну, яка лежала на підлозі. Він штрикав її шаблею, завдав їй 28 порізів, два з них виявилися смертельними", – каже її подруга.

Коледж, де трапилася різанина, розташований у торговельному центрі міста web.de

Від ударів вбивці постраждали ще кілька людей. Здебільшого вони одержали порізи рук, оскільки захищалися. Більшість поранених вже виписалися з лікарні.

Поліція, що прибула на виклик, змушена була стріляти в нападника, він серйозно поранений і наразі перебуває в лікарні під охороною.

У першому судовому засіданні він брав участь через відеотрансляцію просто з лікарні. Коли лікарі дозволять, вбивцю переведуть до в'язниці.

Ганна Ладога Facebook Ганни Ладоги

Ходив у чорному і ні з ким не розмовляв

Про нападника пишуть фінські газети. За даними Helsingin Sanomat Джоел Марін був членом місцевого стрілецького клубу. Його фотографію відшукали на сайті, він стоїть серед інших учасників із невеликим призом у руках.

Ті, хто знав Маріна, кажуть, що це був дуже дивний, замкнений хлопець. За рік життя в гуртожитку він тільки тричі перекинувся словами зі своїм сусідом.

Гуртожиток, у якому жив нападник HS

Сусід розповів виданню Helsingin Sanomat, що одного разу вночі він почув, як у сусідній кімнаті хтось вовтузиться із замком, намагаючись відчинити двері. Сусід вийшов, біля дверей стояв Марін, як завжди в чорному одязі, з капюшоном на голові. Він мовчки намагався відімкнути двері, а потім повернувся і пішов. Він ні слова не сказав.

Всі зазначають, що особливо Марін змінився у старшій школі і після вступу до коледжу. У молодшій і середній школі він був звичайним ботаніком, і діти іноді сміялися та навіть знущалися з нього. Хоча він непогано знав англійську мову, вивчав літературу, отримував навіть грамоти за це.

Марін дуже змінився перед вступом до коледжу

Але у старшій школі він був самотній, і на перервах час проводив сам. І весь час мовчав.

Один зі студентів розповів MTV News, що Марін був дуже розумним, на заняттях він міг будь-кому дати фору.

Під час обшуку його кімнати поліцейські знайшли пляшки з бензином. А мешканці гуртожитку кажуть, що нещодавно згоріли два будинки, розташовані поруч. Тепер багато хто думає, що це справа рук Маріна.

Поліцейські прийшли з обшуком у гуртожиток, де жив Марін hs.fi

Поліцейські прийшли з обшуком у гуртожиток, де жив Марін pulse.com.gh

Знайома загиблої Ганни розповідає, що батько Маріна багато п'є і працює санітаром у психіатричній лікарні.

Також відомо, що його мати теж працює у лікарні, як і його брат. Батьки давно розлучені і мама виховувала синів сама.

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