"Вбивця поруч із дитиною": скандальне фото Мангера обурило мережу

Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер, якого підозрюють у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк, обурив українців фото з учасницями дитячого конкурсу, спонсором якого він став.
Скріншот допису із фото опублікував на своїй сторінці у Facebook користувач Сергій Нікітенко. На ньому скандальний чиновник позує з двома дівчатками та з жінкою. У підписі зазначається, що фото було зроблене під час конкурсу "Дитина року-2019".
Владислав Мангер з учасницями дитячого конкурсу
Facebook Сергія Нікітенка
"Замовник вбивства не просто спокійно розгулює вулицями і керує облрадою. Він ще й меценат. Підтримав якийсь дитячий конкурс. В результаті йому дозволили сфотографуватися з дівчинкою. З дівчинкою. У костюмі церкви! Розумієте, у 2020 році в Україні люди одягають дітей у костюм храму? І дозволяють фотографуватися із вбивцями", – обурився Нікітенко.
У коментарях під його постом також спалахнула бурхлива дискусія, де люди висловили своє невдоволення у зв'язку з цинізмом Мангера.
"Я такі куполи тільки у свнсбк бачила. Думала, у нас таке неможливо. А воно он як", "На особистому прикладі показав, що Владислав Мангер може зробити з неугодною жінкою, замовивши обливання кислотою", "Дай Боже, щоб цим дітям ніколи в житті більше не зустрітися з таким злочинцем, замовником такого жахливого вбивства", "Цей світ з'їхав з глузду", "З Мангером давно все зрозуміло. Ніхто його не чіпатиме. Скільки там лайна в довбешках батьків – це питання", "Рагу.лі", – пишуть українці.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 липня 2018 року у Херсоні невідомий облив Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Напад трапився біля будинку, де жила активістка, коли вона йшла на роботу.
Катерина кілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла в лікарні через обрив тромбу.
Спочатку кримінальне провадження було зареєстровано за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.
11 лютого 2019 року голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, якого раніше виключили з "Батьківщини", оголосили про підозру в організації вбивства Гандзюк.
Мангер зі свого боку відповів, що жодного відношення до активістки не мав і не був із нею знайомий.
15 лютого було внесено заставу і підозрюваного голову Херсонської облради випустили із СІЗО.
8 квітня Мангер був екстрено госпіталізований нібито через проблеми з серцем. Йому стало погано після того, як 5 квітня на нього вдягли електронний браслет, але 12 квітня він уже засвітився на роботі.
Активісти ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?" заявили, що адвокати Мангера фінансуються з бюджету області та міста.
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