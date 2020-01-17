"Вбивця поруч із дитиною": скандальне фото Мангера обурило мережу

Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер, якого підозрюють у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк, обурив українців фото з учасницями дитячого конкурсу, спонсором якого він став.

Скріншот допису із фото опублікував на своїй сторінці у Facebook користувач Сергій Нікітенко. На ньому скандальний чиновник позує з двома дівчатками та з жінкою. У підписі зазначається, що фото було зроблене під час конкурсу "Дитина року-2019".

Владислав Мангер з учасницями дитячого конкурсу Facebook Сергія Нікітенка

"Замовник вбивства не просто спокійно розгулює вулицями і керує облрадою. Він ще й меценат. Підтримав якийсь дитячий конкурс. В результаті йому дозволили сфотографуватися з дівчинкою. З дівчинкою. У костюмі церкви! Розумієте, у 2020 році в Україні люди одягають дітей у костюм храму? І дозволяють фотографуватися із вбивцями", – обурився Нікітенко.

У коментарях під його постом також спалахнула бурхлива дискусія, де люди висловили своє невдоволення у зв'язку з цинізмом Мангера.

"Я такі куполи тільки у свнсбк бачила. Думала, у нас таке неможливо. А воно он як", "На особистому прикладі показав, що Владислав Мангер може зробити з неугодною жінкою, замовивши обливання кислотою", "Дай Боже, щоб цим дітям ніколи в житті більше не зустрітися з таким злочинцем, замовником такого жахливого вбивства", "Цей світ з'їхав з глузду", "З Мангером давно все зрозуміло. Ніхто його не чіпатиме. Скільки там лайна в довбешках батьків – це питання", "Рагу.лі", – пишуть українці.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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