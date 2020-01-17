Продаватися ґвалтівникам і вбивцям дітей – остання справа.

Вираз "і тут постукали зi дна" став вже якимось затасканим, тому що життя нам наполегливо підкидає приводи. Ми наростили шкіру, однак якщо мова про дітей, "броня" не витримує.

І поки всі з захватом обговорюють, що там на росії (відставку уряду РФ, операцію "наступник") і пекельний треш в українському політикумі ( "плівки Гончарука" та інше), ветерани АТО без піару і гучних слів зробили щось дуже людяне і важливе. Взяли під охорону дівчинку, яка свідчила проти вітчима. Взяли відповідальність на себе.

Скандал вибухнув після того, як з'ясувалося, що покидьок виявився на волі. Неймовірно, але факт: суд вирішив, що замучив дворічного малюка і засуджений до 10 років позбавлення волі відморозок ... став на шлях виправлення в СІЗО і може бути достроково звiльнений.

Сама трагедія сталася у 2016 році під Києвом. Тоді мама дитини залишила сина зі своїм цивільним чоловіком, а сама поїхала за старшою дочкою. Коли повернулася, малюк нібито спав. Вранці вона виявила маленького Дмитрика мертвим.

Дімі було всього два роки

Олександр Балакірєв на суді так і не визнав свою провину. Хоча на допитах і на слідчому експерименті показував і розповідав, як бив Діму. Також його підозрювали в згвалтуванні дитини, але потім цю статтю зняли через відсутність доказів.

"Дійсно, цю статтю зняли. Хоча докази були, але частина пропала. Наприклад, у нього був вилучений комп'ютер, а потім він кудись подівся. Там були відео його з дитиною", – повідомила адвокат потерпілих Ксенія Проконова.

Вбивця Олександр Балакірєв

Детально про ситуацію можна прочитати тут. Додам одне: мати каже, що з СІЗО, де перебував вбивця, їй надходили погрози. Після виходу на свободу її екс-цивільного чоловіка – теж.

...Ветерани не змогли залишитися осторонь. Вони, болісно сприймають будь-яку несправедливість, вчинили як НОРМАЛЬНІ чоловіки. Як захисники.

Павло Тука, який організував охорону дівчинки, розповів мені:

– Випадково на очі потрапив пост адвоката, яка захищала постраждалу сім'ю. Не зміг заснути в ту ніч... Прийняв рішення, що потрібно постаратися хоч якось допомогти. Оскільки друга дитина - 12 річна дівчинка - свідчила проти цієї тварюки, з'явилася необхідність в охороні дитини. Вирішили взяти це питання на себе, так як у нас самих діти.

Життя дитини – безцінне. І кожен, хто сприяв виходу на свободу цієї тварюки, відповість за своє діяння. А сам Балакірєв нехай прислухається до кожного шереху і скрипу, який буде приходити до нього до кінця його нікчемного життя – будь він на волі або за гратами.

Павло Тука організував охорону сестри загиблого малюка

Ситуація приголомшила багатьох. І лаконічне Пашине "не зміг заснути в ту ніч" – вагоміше тисячі слів. Ось тільки тепер хочу запитати тих, хто допустив дострокове звільнення "любителя" маленьких дітей? А ЯК ВАМ СПИТЬСЯ?

Думаєте, що ВАШІ діти застраховані від відпущеного ВАМИ ж вбивці?

Суддя Олена Мєлєшак

Про те, як продають справи, як допомагають злочинцям – не знає тільки ледачий, але завжди існувала грань, яку не можна переступати. А продаватися, потурати ґвалтівникам і вбивцям дітей – найостанніша справа.

P.S. Після скандалу прокуратура Києва повідомила, що подала апеляцію на рішення про звільнення злочинця.

А мені не дає спокою не тільки цей, а й інші випадки. Все частіше розраховувати на справедливість можна тільки після резонансу.

Коли ж буде працювати Закон?

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