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17 січня • оновлено в 20:44
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Ганна Молчанова
Ганна Молчанова
Заступник шеф-редактора "Обозревателя" Всі статті автора

Вбивця на свободi. Ветерани взяли під охорону дитину-свідка

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Продаватися ґвалтівникам і вбивцям дітей – остання справа.

Вираз "і тут постукали зi дна" став вже якимось затасканим, тому що життя нам наполегливо підкидає приводи. Ми наростили шкіру, однак якщо мова про дітей, "броня" не витримує.

І поки всі з захватом обговорюють, що там на росії (відставку уряду РФ, операцію "наступник") і пекельний треш в українському політикумі ( "плівки Гончарука" та інше), ветерани АТО без піару і гучних слів зробили щось дуже людяне і важливе. Взяли під охорону дівчинку, яка свідчила проти вітчима. Взяли відповідальність на себе.

Скандал вибухнув після того, як з'ясувалося, що покидьок виявився на волі. Неймовірно, але факт: суд вирішив, що замучив дворічного малюка і засуджений до 10 років позбавлення волі відморозок ... став на шлях виправлення в СІЗО і може бути достроково звiльнений.

Сама трагедія сталася у 2016 році під Києвом. Тоді мама дитини залишила сина зі своїм цивільним чоловіком, а сама поїхала за старшою дочкою. Коли повернулася, малюк нібито спав. Вранці вона виявила маленького Дмитрика мертвим.

Дімі було всього два роки

Дімі було всього два роки

Олександр Балакірєв на суді так і не визнав свою провину. Хоча на допитах і на слідчому експерименті показував і розповідав, як бив Діму. Також його підозрювали в згвалтуванні дитини, але потім цю статтю зняли через відсутність доказів.

"Дійсно, цю статтю зняли. Хоча докази були, але частина пропала. Наприклад, у нього був вилучений комп'ютер, а потім він кудись подівся. Там були відео його з дитиною", – повідомила адвокат потерпілих Ксенія Проконова.

Вбивця Олександр Балакірєв

Вбивця Олександр Балакірєв

Детально про ситуацію можна прочитати тут. Додам одне: мати каже, що з СІЗО, де перебував вбивця, їй надходили погрози. Після виходу на свободу її екс-цивільного чоловіка – теж.

...Ветерани не змогли залишитися осторонь. Вони, болісно сприймають будь-яку несправедливість, вчинили як НОРМАЛЬНІ чоловіки. Як захисники.

Павло Тука, який організував охорону дівчинки, розповів мені:

– Випадково на очі потрапив пост адвоката, яка захищала постраждалу сім'ю. Не зміг заснути в ту ніч... Прийняв рішення, що потрібно постаратися хоч якось допомогти. Оскільки друга дитина - 12 річна дівчинка - свідчила проти цієї тварюки, з'явилася необхідність в охороні дитини. Вирішили взяти це питання на себе, так як у нас самих діти.

Життя дитини – безцінне. І кожен, хто сприяв виходу на свободу цієї тварюки, відповість за своє діяння. А сам Балакірєв нехай прислухається до кожного шереху і скрипу, який буде приходити до нього до кінця його нікчемного життя – будь він на волі або за гратами.

Павло Тука організував охорону сестри загиблого малюка

Павло Тука організував охорону сестри загиблого малюка

Ситуація приголомшила багатьох. І лаконічне Пашине "не зміг заснути в ту ніч" – вагоміше тисячі слів. Ось тільки тепер хочу запитати тих, хто допустив дострокове звільнення "любителя" маленьких дітей? А ЯК ВАМ СПИТЬСЯ?

Думаєте, що ВАШІ діти застраховані від відпущеного ВАМИ ж вбивці?

Суддя Олена Мєлєшак

Суддя Олена Мєлєшак

Про те, як продають справи, як допомагають злочинцям – не знає тільки ледачий, але завжди існувала грань, яку не можна переступати. А продаватися, потурати ґвалтівникам і вбивцям дітей – найостанніша справа.

Вбивця на свободi. Ветерани взяли під охорону дитину-свідка
Вбивця на свободi. Ветерани взяли під охорону дитину-свідка

P.S. Після скандалу прокуратура Києва повідомила, що подала апеляцію на рішення про звільнення злочинця.

А мені не дає спокою не тільки цей, а й інші випадки. Все частіше розраховувати на справедливість можна тільки після резонансу.

Коли ж буде працювати Закон?

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Ганна Молчанова Ганна Молчанова
Тема
Кримінал
Особа
Павло Тука
Теги
вбивство педофiли реєстр педофілів
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Глядя на лицо этого закона-НИ-КОГ-ДА!!!.
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