"Вбивця мого чоловіка ховався три дні": подробиці скандалу з помічником "слуги народу"

Депутат від партії " Слуга народу " Гнна Бондар офіційно взяла собі в помічники Віталія Запорожця – людину, засуджену за умисне вбивство. Як з'ясувалося, замість 14 років чолові відсидів ... трохи більше двох.

З моменту вбивства начальника Калитянського відділення міліції Миколи Симоненка пройшло вісім років. З тих пір його дружина Ірина не спілкувалася з журналістами, але з OBOZREVATEL вирішила поділитися спогадами.

Віталій Запорожець (під час судового процесу в 2011 р.) і народний депутат Ганна Бондар

Не усвідомлювала трагедію

Вбивство сталося у ніч на 4 вересні 2011 року в селі Семиполки Київської області.

"О 08:45 мені подзвонив друг чоловіка, з яким вони починали працювати. Запитав мене, де Микола? Я відповіла, що на роботі. Я тоді ще здивувалася, чому він не дзвонить чоловікові на мобільний. Почала розпитувати, висувати різні версії, поранений або ... убитий? Друг мовчав", – згадує той день Ірина.

Вона каже, що тоді ніби застигла. "Через кілька годин друг Миколи приїхав до мене на своїй машині. Він супроводжував мене в Бровари, у морг на впізнання (так як свого транспорту у нас не було). Може він щось розповідав по дорозі, але я лише весь час мовчала. Не усвідомлювала повністю подію", – розповіла жінка.

37-річний майор міліції, начальник Калитянського селищного відділу внутрішніх справ Симоненко був убитий пострілом з мисливської рушниці біля кафе в селі Семиполки. Міліціонер нібито зробив зауваження Запорожцю щодо його поведінки. В результаті останній сходив додому, взяв рушницю і зробив фатальний постріл в міліціонера. Потім кілька днів ховався, поки його не знайшли правоохоронці.

За словами вдови, вбивство сталося поряд з дорогою, поблизу кафе. Смерть настала від внутрішнього крововиливу. Згодом на суді диспетчера швидкої звинувачували в тому, що медики приїхала запізно. На одному з судових засідань був включений запис дзвінка в швидку, як доказ.

"Дзвонили якісь молоді люди. У швидкій вирішили, що вони бавляться і навіть кинули трубку. Коли подзвонили вдруге, диспетчер пригрозив викликати міліцію на що ті крикнули: "Правильно, викликайте!", – згадує Ірина.

Відразу після вбивства Запорожець зник з місця злочину. За словами вдови міліціонера, протягом трьох днів чоловіка спіймали. Силовики вирахували, що злочинець ховається в однієї жінки, і влаштували йому засідку.

Віталій Запорожець після вбивства переховувався від правоохоронців

"Батько помер через два роки"

Сім'я важко переживала трагедію. "Усвідомлення, що чоловіка більше немає, прийшло не відразу. Спочатку з сином сприймали його відсутність, як позачергове чергування, адже Микола міг піти в четвертій вечора, а повернутися о четвертій ранку. Або заступити на добу. Коли ж нарешті прийшло усвідомлення - кам'яна стіна рухнула", – зазначає жінка.

Дуже важко трагедію переживав батько Миколи – Михайло Миколайович. За словами Ірини, в перші дні трагедії батько готовий був розібратися з вбивцею сина. "На жаль через два роки батька чоловіка не стало. Мама Миколи Михайловича незважаючи на те, що вже минуло стільки років, при кожному згадуванні про сина завжди плаче", – сказала Ірина.

Дуже важко переніс втрату батька і син Максим, якому на той момент було 15 років. Ірина каже, що підлітка навіть на суди не брали, щоб не травмувати його психіку.

Жінка згадує, що в той момент боялася за сина, щоб він не кинув школу, але на щастя побоювання не виправдалися. Він не тільки закінчив школу, але поступив і закінчив вуз, отримавши диплом магістра. На сьогоднішній день працює за фахом.

"Хоча і були пропозиції з боку міліції піти слідами батька, але син відмовився", - сказала Ірина.

Не залишилася і без уваги сім'я з боку правоохоронних органів. "До повноліття сина міліціонери підтримували сім'ю як морально, так і матеріально. Цікавилися: як вчиться син, його успішність і захопленням", – зазначила вона.

"Позашлюбні діти"

Про Віталія Запорожця Ірина мало що знає. Каже, що до трагедії ніколи про нього не чула ні від знайомих, ні від чоловіка, який про свою роботу практично нічого не розповідав.

"Чи просив Запорожець на суді вибачення? Я цього вже не пам'ятаю. Здається, він говорив, що не хотів стріляти. Може в той момент у нього "накипіло"? Але є мільйон способів, щоб покарати людину і один з них, який вибрав Запорожець, був неправильним, божевільним. Він сам себе і покарав! " – сказала вона.

Ірина згадує, що на засіданнях Запорожець був досить стриманий, а ось під час перерви "дозволяв вести себе зухвало".

Запорожець вистрілив в майора біля входу в кафе-бар

В цілому про судові засідання вдова міліціонера каже, як "про вирвані роки свого життя". Там виступали свідки, які говорили багато поганого про вбитого міліціонера, ставили йому вимагання, побої, і навіть зради... Журналістам OBOZREVATEL Ірина зізналася, що після одного із засідань, доведена до відчаю, була готова навіть до появи "на сцені" позашлюбну дитину. На щастя, цього не підтвердилася.

"Якби ДНК-експертиза підтвердила цей факт, я б знайшла вихід, як жити з цим далі", – розповіла вона.

На питання журналістів OBOZREVATEL про матеріальне становище, Ірина повідомила, що родина не відчувала браку.

"Чоловік заробляв, я теж працювала і ніколи не відмовлялися від допомоги батьків. Проживали в квартирі, в якій виріс чоловік", – уточнила жінка.

Практично кожне судове засідання супроводжувалося мітингами і погрозами на адресу силовиків. Підключилися активісти-націоналісти, заявляли про "ментовське свавілля" і "адекватну реакцію". Ірина каже, що особисто їй і її сім'ї прямих погроз не надходило.

Нагадаємо, що Семиполки тоді розділилися на два табори: одні люди підтримували Запорожця, інші – виключно закон. Тому що вбивство - завжди вбивство.

підтримка Запорожця "Український тиждень"

Звільнення і політика

У червні 2012 року Віталія Запорожця засудили до 14 років позбавлення волі за умисне вбивство (ст. 115 КК). Ірина згадує, як поцікавилася після винесення суду, не випустять чи вбивцю її чоловіка? На що почула у відповідь "в нашій країні можливо все". І в лютому 2014 го, більш ніж через два роки, Запорожець ... опинився на волі.

"Коли я про це дізналася, мені стало не по собі. На жаль, мої найгірші побоювання підтвердилися. Але на все воля божа ... Загроз з боку Запорожця я не боялася, адже на суді з ним мало спілкувалися і до цього були не знайомі" , – сказала жінка.

Дізнавшись з публікації OBOZREVATEL, що Віталій Запорожець став помічником народного депутата від "Слуги народу" Ганни Бондар вдова міліціонера не здивувалася, оскільки засуджений раніше вже був помічником іншого нардепа.

При цьому вона зазначила, що Запорожець - не найкращий кандидат на цю посаду.

"Помічниками народного депутата не повинні ставати люди, які мають будь-яку судимість, тим більше, кримінальну. Навіть якщо вона раніше була знята", - зазначила Ірина.

Розмова залишив гіркий присмак. Про обставини амністії Запорожця під час Революції Гідності і про інші "таємниці" депутата Бондар – читайте в наступних публікаціях.

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