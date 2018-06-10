"Вбивця" Бабченка розповів, як його вербували

Учасник бойових дій на Донбасі Олексій Цимбалюк, якого найняли вбити російського журналіста Аркадія Бабченко розповів, що був знайомий з організатором замаху Борисом Германом з 2015 року.

"Дружбою ці стосунки назвати важко. Ми спілкувалися ще з 2015 року. Борис Герман пов'язаний зі зброєю, з її виробництвом. А в добровольчих підрозділах, зокрема, в тих, де був я, постійно була нестача цих речей...Познайомилися ми в Києві", - сказав він в інтерв'ю ВВС.

За словами "кілера", у Германа "завжди можна було замовити і швидко отримати всякі тюнінгові речі на зброю". При цьому його не можна назвати волонтером, оскільки він надавав все не безкоштовно, а тільки за гроші. І на передовій він ніколи не був.

Цимбалюк розповів, що "перша спроба вербування" була на початку квітня.

"Він запросив мене пообідати, числа 4-5 квітня... На цій зустрічі Герман розповів, що є певна група осіб - в основному це росіяни. Вони заважають Україні, заважають всім на світі, це вороги, їх треба вбити, і на це певною групою осіб виділений бюджет", - додав він.

"Кілер" зазначив, що зацікавився пропозицією, оскільки розумів, що це провокація, яка може обернутися для України трагедією. І було потрібно вивідати більше інформації.

"Отож я відповів: так, звичайно, я зацікавлений. І вже 6 числа надійшла конкретна пропозиція по Бабченку. У тій першій розмові він сказав мені: є список із 30 осіб, яких потрібно ліквідувати. Він одразу казав, що працювати потрібно дуже швидко, щоб встигнути до осені", - повідомив боєць.

"Він запитував, чи є можливість підключити інших людей, бо одному відпрацювати таку кількість людей - це, звичайно, нереально. Я сказав: все є, групи є, давай. Почалася гра", - додав Цимбалюк.

За його словами, він не питав у Германа, хто стоїть за цими замовленнями, так як це могло його насторожити і правду б він навряд чи сказав.

Нагадаємо, в організації вбивства Аркадія Бабченко подозревается виконавчий директор підприємства СП "Шмайсер" Борис Герман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про "вбивство" Бабченка у власній квартирі стало відомо 29 травня. Повідомлялося, що в нього стріляли, після чого він нібито помер в кареті "швидкої допомоги". Інформацію "підтвердили" в поліції, яка опублікувала фоторобот можливого вбивці.

30 травня на брифінгу СБУ з'ясувалося, що це була спецоперація. Крім того, спецслужби з'ясували, що Бабченко хотіли вбити за винагороду в $15 тис.