"Вбивці та бандити!" Український в'язень Кремля виступив із потужним останнім словом у суді

Український політв'язень Павло Гриб, який незаконно утримується в російській в'язниці, виступив з останнім словом під час судового засідання в Ростові-на-Дону.
Обвинувачений у нібито примусі до теракту росіянки Тетяни Єршової заявив, що не визнає своєї провини, передає "Громадське".
"Вперше мені випадає така можливість сказати своє слово. Останнє слово, де я б хотів нарешті розповісти все, як було насправді", — сказав Гриб.
Він не визнав звинувачень від Федеральної служби безпеки, назвавши їх бандитами і вбивцями. Українець також зазначив, що "ніхто не мав підстав вважати", що стороння Білорусь є "насправді небезпечною".
В'язень Кремля побажав усім українським патріотам із гідністю пройти полон "по правді та совісті". У кінці виступу він сказав: "Слава Україні!" і "Слава українській нації!"
Відзначимо, прокурори просили для Гриба 6 років ув'язнення. Суд оголосить рішення у справі 22 березня об 11:00.
Павло Гриб
Фото: Олександр Кохан / Громадське
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Павла Гриба викрали в Білорусі у вересні 2017 року. ФСБ офіційно заявила, що українець звинувачується в тероризмі.
В ув'язненого були виразки на шиї та обличчі, коли він зустрічався з консулами. Крім того, він скаржився на болі в шлунку.
У квітні Ігор Гриб, батько Павла, розповів, що в СІЗО не реагували на скарги сина та не надавали йому медичну допомогу, хоча стан здоров'я значно погіршився. 3 липня суд в Ростові-на-Дону продовжив йому арешт до 20 грудня.
У липні також з'явилася інформація, що Гриба жорстоко побили ув'язнені й відібрали у нього всі речі і ліки.
У кінці 2018 року політв'язень практично втратив зір, у нього помітно погіршилася пам'ять.
У січні 2019 Павло Гриб заявив, що під час слідства до нього застосовувалося фізичне насильство.
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