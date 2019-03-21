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"Вбивці та бандити!" Український в'язень Кремля виступив із потужним останнім словом у суді

3.7тЧитати матеріал російською

Український політв'язень Павло Гриб, який незаконно утримується в російській в'язниці, виступив з останнім словом під час судового засідання в Ростові-на-Дону.

Обвинувачений у нібито примусі до теракту росіянки Тетяни Єршової заявив, що не визнає своєї провини, передає "Громадське".

"Вперше мені випадає така можливість сказати своє слово. Останнє слово, де я б хотів нарешті розповісти все, як було насправді", — сказав Гриб.

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Він не визнав звинувачень від Федеральної служби безпеки, назвавши їх бандитами і вбивцями. Українець також зазначив, що "ніхто не мав підстав вважати", що стороння Білорусь є "насправді небезпечною".

В'язень Кремля побажав усім українським патріотам із гідністю пройти полон "по правді та совісті". У кінці виступу він сказав: "Слава Україні!" і "Слава українській нації!"

Відзначимо, прокурори просили для Гриба 6 років ув'язнення. Суд оголосить рішення у справі 22 березня об 11:00.

Павло Гриб

Павло Гриб

Фото: Олександр Кохан / Громадське

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Українські політв'язні в РосіїРосійсько-український конфлікт
Особа
Павло Гриб
Місце
РосіяРостов-на-Дону
Тег
російський суд
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Д Алексей
Д Алексей
Паша сильный человек.. держись!!
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andrei andrei
andrei andrei
Слава украинским грибам!
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4
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Не церемониться с нацистами террористами, по полной привлекать.
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Михайлов Александр, правильно, следует давить российскую шваль!
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