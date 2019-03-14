Вбивство журналіста Шеремета: у США виступили з різкою заявою

Державний департамент США вказав на відсутність прогресу в розслідуванні Україною вбивства журналіста Павла Шеремета.

У Держдепі зазначили, що за рік не було суттєвих зрушень у цій кримінальній справі. Про це йдеться в звіті Бюро з питань демократії, прав людини і праці Держдепартаменту США про дотримання прав людини в Україні за 2018 рік.

"Протягом року жодна людина не була заарештована у зв'язку з убивством відомого білорусько-російського журналіста Павла Шеремета в 2016-му. 2 серпня його сім'я подала в суд на генерального прокурора, скаржачись на бездіяльність ГПУ в справі", – зазначено в повідомленні.

У звіті говориться, що відсутність прогресу свідчить про "перешкоджання на високому рівні або некомпетентність у розслідуванні".

Водночас Держдеп підкреслив, що незалежні журналістські розслідування знайшли суттєві деталі, яких слідство, очевидно, не помітило.

Вбивство Павла Шеремета

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року на перехресті вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького в Києві. Під час убивства використовувався вибуховий пристрій із дистанційним управлінням.

Пізніше слідство у справі Шеремета "встановило особу, яка може бути причетною до вбивства журналіста, але поки її не ідентифікували". Також поліція засекретила частину матеріалів у справі Шеремета.

Зазначимо, що посольство США закликало до більш ретельного розслідування вбивств українських журналістів Георгія Гонгадзе і Павла Шеремета.

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