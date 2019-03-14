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Вбивство журналіста Шеремета: у США виступили з різкою заявою

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Державний департамент США вказав на відсутність прогресу в розслідуванні Україною вбивства журналіста Павла Шеремета.

У Держдепі зазначили, що за рік не було суттєвих зрушень у цій кримінальній справі. Про це йдеться в звіті Бюро з питань демократії, прав людини і праці Держдепартаменту США про дотримання прав людини в Україні за 2018 рік.

"Протягом року жодна людина не була заарештована у зв'язку з убивством відомого білорусько-російського журналіста Павла Шеремета в 2016-му. 2 серпня його сім'я подала в суд на генерального прокурора, скаржачись на бездіяльність ГПУ в справі", – зазначено в повідомленні.

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У звіті говориться, що відсутність прогресу свідчить про "перешкоджання на високому рівні або некомпетентність у розслідуванні".

Водночас Держдеп підкреслив, що незалежні журналістські розслідування знайшли суттєві деталі, яких слідство, очевидно, не помітило.

Вбивство Павла Шеремета

Вбивство Павла Шеремета

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Павло Шеремет
Місце
США
Тег
Держдеп США
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Федоров Федор
Федоров Федор
А вот тут у Литро и к° должно очело сжаться.Это для них недобрый знак,если "светочи демократии" начали публично обращать внимание на такие вещи.Похоже Литро списали в утиль.
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Интересно, когда этого сукина сына Кучму посадят за убийство Гонгадзе? Давно пора!
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