Вбивство журналіста Комарова: поліція озвучила три версії загибелі

Правоохоронці відпрацьовують три основні версії вбивства черкаського журналіста Вадима Комарова, який помер, не виходячи з коми.

Про це начальник сектора комунікацій поліції Черкаської області Дмитро Грищенко повідомив в Facebook, відзначивши, що справа розслідується як умисне вбивство.

"У слідства є три основні робочі версії - це професійна діяльність потерпілого, раптова сварка з невстановленою особою і вбивство з корисливих мотивів", - написав він.

За словами Грищенка, зараз особа нападника не встановлена. Справою займається група слідчих слідчого управління поліції області.

Вадим Комаров Facebook Вадима Комарова

"Провели ряд оглядів місця події, де вилучено речі потерпілого та інші предмети, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні", - уточнив він.

Також призначений комплекс судових експертиз спрямованих на встановлення особи, яка вчинила кримінальний злочин, проведено поквартирний обхід будинків, розташованих недалеко від місця злочину, допитано понад 1300 осіб, встановлено і відпрацьовано більше 100 камер відеоспостереження, розташованих по маршруту руху потерпілого.

Грищенко уточнив, що слідство вилучило частину відео до матеріалів виробництва. У той же час правоохоронці не можуть надати всю інформацію ходу слідства.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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