Вбивство жінки біля дитсадка під Києвом: з'явилися фото підозрюваного

У Фастівському міському районному суді Київської області служителі Феміди обирають запобіжний захід підозрюваним у вбивстві 42-річної Лілії Гордєєвої. Нагадаємо, що багатодітна мати була по-звірячому вбита біля дитячого садка 13 березня.

У залі суду зібралися десятки людей: журналісти, бійці АТО і просто місцеві жителі.

У клітці під охороною перебуває один з підозрюваних Іван Вікторович Д. Про це "Обозревателю" розповів представник "Асоціації учасників бойових дій і учасників АТО м.Фастів" Юрій Ткаченко, який перебуває на судовому засіданні.

підозрюваний Юрій Ткаченко

підозрюваний Юрій Ткаченко

На даний момент суддя заборонив журналістам вести онлайн зйомку.

У той же час прокурор зажадав проводити слухання в закритому режимі. Прокурора підтримала захист підозрюваного і сам підозрюваний. Суд ухвалив проводити засідання у закритому режимі.

Під будівлею суду зібралися активісти і бійці АТО Юрій Ткаченко

Під будівлею суду зібралися активісти і бійці АТО Юрій Ткаченко

Нагадаємо, що 16 березня за підозрою у вбивстві матері трьох дітей Лілії Гордєєвої було затримано чотирьох осіб. Першим інформацію про затримання повідомив "Обозреватель". Пізніше поліція підтвердила затримання, зазначивши, що вбивство Гордєєвої було замовним. Виконавцю замовник заплатив 12 тис. Доларів. Причина конфлікту - судові тяжби із загиблою, яка була підприємцем.

"Обозреватель" буде стежити за ходом судового засідання.