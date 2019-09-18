Вбивство заступника голови Якимівської ОТГ на Запоріжжі: з'явилися подробиці

У селищі Якимівка Запорізької області поліцейські знайшли спалений автомобіль Daewoo Lanos, на якому міг втекти ймовірний вбивця заступника голови місцевої об'єднаної територіальної громади Дмитра Кирилова.

Авто виявили неподалік від місця вбивства. Про це УНІАН повідомили джерела в поліції регіону (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На території області ввели план "Сирена" для затримання злочинця.

На Запоріжжі вбили заступника голови Якимівської ОТГ Актуально

Раніше свідки повідомили, що нападник застрелив чоловіка, а тоді зник із місця злочину на сріблястому Lanos.

За інформацією видання "Актуально", зловмисників було декілька, вони були у масках.

Нападники викинули зброю, з якої стріляли, за гаражами.

На Запоріжжі вбили заступника голови Якимівської ОТГ Актуально

Поліцейські знайшли спалене авто, на якому міг втекти ймовірний вбивця Актуально

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Запорізькій області, в смт Якимівка, 18 вересня вбили заступника голови місцевої ОТГ Дмитра Кириллова. Його застрелили просто біля входу у селищну раду. За словами очевидців, злочинець добивав свою жертву пострілами впритул.

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