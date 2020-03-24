Вбивство Вороненкова у Києві: журналісти з'ясували, що гучна справа розвалилася

Справа про вбивство ексдепутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова, яке трапилося у 2017 році, ось уже близько шести місяців лежить в Шевченківському відділенні Національної поліції України. За цей час в ньому немає ніяких просувань.

Як пишуть "Грати", туди справу передали з Генеральної прокуратури після реформи, хоча версія слідства так і не була доказана. У тому числі й через нові свідчення вдови загиблого Марії Максакової.

За версією прокуратури, яка до реформи мала функції досудового розслідування, вбивство Вороненкова замовив колишній цивільний чоловік Максакової, кримінальний авторитет Володимир Тюрін.

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко у 2016 році заявляв, що мотивом злочину були свідчення Вороненкова у справі присутності російських військ в Україні та державної зради Віктора Януковича. Тоді ж зазначалося, що Тюрін був підконтрольним ФСБ і, крім усього, мав і особистий мотив через Максакову.

Організатором вбивства прокуратура назвала кримінального авторитета з Харкова Юрія Василенка. Саме йому нібито доручив вбити Вороненкова Тюрін.

Версія слідства "Граті"

Василенко, в свою чергу, нібито попросив свого знайомого Олександра Лося знайти виконавців замовлення. Погодився допомогти з організацією вбивства Вороненкова, за версією слідства, Ярослав Левенець, з яким Лось колись разом сидів у в'язниці.

Левенець, в свою чергу, до справи залучив свого знайомого Павла Паршова, який і вбив Вороненкова, після чого сам помер від вогнепального поранення, завданого охоронцем загиблого ексдепутата Держдуми.

Також до вбивства, стверджували в прокуратурі, був причетний Ярослав Тарасенко, який виконував роль водія. В цілому з усього ланцюжка підозрюваних правоохоронці змогли затримати і взяти під варту лише Тарасенка та Лося.

Левенця і Василенка, ймовірних організаторів, оголосили в розшук. А ймовірному замовнику Тюріну слідчий відправив підозру поштою. Тоді правоохоронці вимагали його екстрадиції з Росії, на що отримали відмову.

В кінці 2017 року матеріали щодо замовників та організаторів передали в суд як окреме провадження. Тоді на лаві підсудних опинилися Лось і Тарасенко. Свідки у справі впізнали Лося і стверджували, що бачили його біля будинку вбитого. Підозрюваний цього не спростовував. За його словами, він працював охоронцем у Василенка, який орендував квартиру в тому ж будинку, де жив Вороненков.

Факт стеження слідчі також підтверджували записами з камер спостереження. Свою вину Лось заперечував і не визнавав, що передавав інформацію про пересування Вороненкова кілеру Паршову.

Денис Вороненков "Граті"

Втім, прямих доказів причетності Тарасенка прокурори так і не надали. Адже на жодному з відеозаписів не видно, що саме він був водієм Паршова.

Слідство стверджувало, що Тарасенко приїхав в день вбивства до Києва, де його на вокзалі зустрів чоловік з капюшоном на голові, нібито Левенець. На підтвердження цих слів були продемонстровані записи з камер відеоспостереження. Саме Левенець, вважають прокурори, надав машину Тарасенку, на якій той і відвіз Паршова на місце вбивства.

Після оголошення версії слідства Максакова публічно погодилася з нею і визнала, що Тюрін дійсно міг замовити вбивство Вороненкова. Вона також зазначила, що його рішенню сприяла ФСБ.

Однак у квітні 2019 року Максакова різко змінила свідчення у справі. Вона заявила, що Тюрін не причетний, а замовник – колишній друг сім'ї та ексспівробітник Слідчого комітету РФ Денис Панаїтов.

Саме він був власником квартири на Шевченківському бульварі в Києві, де жив Вороненко з дружиною. За версією вдови, загиблий і Панаїтов домовилися обміняти його квартиру в Києві на квартиру Вороненкова в Москві.

Угоду планували оформити як купівлю-продаж. Дочка Вороненкова повинна була продати Панаїтову московську квартиру за 38 млн рублів. За отримані кошти подружжя планувало придбати київську квартиру.

Однак, як заявила Максакова, Панаїтов нічого не заплатив і підсунув дочці вбитого розписку про отримання 38 млн рублів.

Марія Максакова "Граті"

Щоб не віддавати гроші і заволодіти двома квартирами, він нібито і замовив вбивство Вороненкова. До того ж, стверджувала вдова, саме друг сім'ї переконав її, що Тюрін замовник. Нові свідчення дружина загиблого дала в розпал судових розглядів щодо квартири на бульварі Шевченка.

Панаїтов звинувачення Максакової відкинув, проте прокуратура навіть не допитала його. Керівник слідчої групи Павло Кононенко тоді заявив, що Максакова обмовила Панаїтова через суперечку про квартиру. У той же час, адвокати підозрюваного Тюріна подали клопотання про скасування підозри у вбивстві.

Суд в свою чергу вирішив, що вагомих доказів проти Тюріна дійсно немає і скасував йому підозру. Тепер він офіційно не причетний до справи.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

ексдепутат Держдуми Денис Вороненков був застрелений 23 березня 2017 року центрі Києва, коли прямував на зустріч із ще одним російським ексдепутатом Іллею Пономарьовим.

Він отримав одну кулю в шию, дві в область обличчя, одну в живіт і помер на місці. Охоронець загиблого смертельно поранив кілера, при цьому сам отримав вогнепальне поранення і був госпіталізований.

У кілера були прострелені легені, також він отримав поранення в ногу і голову, в результаті чого помер в лікарні.

Вбивцею Вороненкова виявився 28-річний ексбоєць Нацгвардії Павло Паршов, уродженець Севастополя, який проживав у Дніпрі.

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