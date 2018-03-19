Вбивство Вороненкова: ГПУ пішла на кардинальні заходи

Генеральна прокуратура України попросила Інтерпол подати в розшук російського кримінального авторитета Володимира Тюріна, якого слідство назвало замовником вбивства екс-депутата Державної думи Дениса Вороненкова.

"Документи відправили, а там вже все залежить від Інтерполу", - повідомило джерело з ГПУ, передає "112 Україна".

Зазначається, що Інтерпол може оперативно відреагувати на звернення. Однак, існує ймовірність, що в організації відмовлять у міжнародному розшуку Тюріна.

Запит України в Росію про екстрадицію Тюріна був відправлений 9 жовтня 2017 року.

Володимир Тюрін

Нагадаємо, Вороненкова застрелили 23 березня 2017 року у центрі Києва, коли він прямував на зустріч з російським опозиційним політиком Іллею Пономарьовим. Екс-депутат отримав одну кулю в шию, дві в область обличчя, одну в живіт і помер на місці.

Охоронець загиблого смертельно поранив кілера, при цьому сам отримав вогнепальне поранення і був госпіталізований. У кілера були прострелені легені, також він отримав поранення в ногу і голову, в результаті чого помер у лікарні.

Пономарьов розповів, що Тюрін за російським законодавством є організатором злочину. Вдова покійного Вороненкова Марія Максакова заявляла, що її діти живуть з вбивцею, але забрати до себе їх вона не може.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше правоохоронні органи України оголосили в розшук Тюріна.