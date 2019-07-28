Вбивство ворога Пашинського: поліція розкрила моторошні подробиці

Поліція обробляє години записів із камер відеоспостереження в рамках розслідування вбивства 23-річного жителя Коростеня Іллі Обіхода на прізвисько "Француз".

Над справою працює посилена слідчо-оперативна група. Про це, як інформує прес-служба правоохоронців, було заявлено на нараді в ГУ Нацполіції Житомирщини, що проходила під головуванням заступника голови НПУ В'ячеслава Аброськіна.

Нагадаємо, тіло чоловіка, засипане землею, знайшли в лісі поблизу с. Липляни Малинського району Житомирської області, недалеко автодороги Київ-Ковель (щоб подивитися відео з місця злочину, поскрольте новину вниз).

За даними видання "Страна", убитий пов'язаний із передвиборчою кампанією у мажоритарному окрузі в Корестені, за яким балотувався скандальний народний депутат від "Народного фронту" Сергій Пашинський.

Сергій Пашинський Журнал Житомира

У поліції підкреслили, що встановлюють події з максимальною деталізацією останніх днів життя загиблого, відпрацьовують його контакти та знайомих, проводять ряд слідчо-розшукових заходів публічного і негласного характеру.

Фото з місця інциденту zt.npu.gov.ua

До заходів залучено співробітників Департаментів карного розшуку, стратегічних розслідувань і інших підрозділів кримінальної поліції НПУ.

За словами Аброськіна, зараз поліцією відпрацьовуються різні версії того, що сталося: причетність загиблого до кримінальних розборок, виборчої кампанії, особисті неприязні стосунки й інші.

Також у поліції додали, що в кінці червня 2019 убитий був оголошений у розшук як безвісти зниклий.

Фото з місця інциденту zt.npu.gov.ua

"Крім того, чоловік був підозрюваним у скоєнні вбивства іншого коростенця, що сталося в березні 2018 року в одному з розважальних закладів міста під час конфлікту з декількома чоловіками", – підкреслили в прес-службі.

Як пише ТСН, коли труп знайшли, на голові у нього був мішок. Тітка вбитого Леся Ходаковська сказала, що її племінника було дуже важко впізнати.

За словами рідних, о 22:00 Обіход поїхав на заправку нібито на зустріч, а потім зник. Авто залишилося стояти на заправці.

"Їхав на зустріч до своїх, але зустріч була підставна. Ось тільки так його могли виманити", – вважає Ходаковська.

Фото з місця інциденту zt.npu.gov.ua

Відзначимо, за інформацією журналістів, Ілля Обіход зник 28 червня після того, як допоміг супротивникам Пашинського підібрати клонів-однофамільців – Михайла Пашинського та свого товариша по службі Івана Пашинського.

Однак обидва однофамільці зняли свої кандидатури 26 червня без пояснення причин. З обома нібито "жорстко" поспілкувалися люди з охорони Сергія Пашинського.

Фото з місця інциденту zt.npu.gov.ua

Фото з місця інциденту zt.npu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 22 липня, з Києва до Житомирської області направили вертоліт зі спецназом на виборчий округ №64, де програв Пашинський.

Це було пов'язано з "аналізом оперативної обстановки та інформації про можливі провокації під час транспортування виборчої документації з дільничних виборчих комісій".

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