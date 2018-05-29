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Вбивство Веремія: суддю, який відпустив Крисіна, звільнили

2.2тЧитати новину російською

Вища рада правосуддя (ВРП) звільнила суддю Шевченківського районного суду Києва Олега Лінника, що засудив до умовного терміну ватажка "тітушок" Юрія Крисіна.

Відповідне рішення було прийняте на засіданні ради у вівторок, 29 травня, передають "Українські Новини".

Лінник був звільнений у зв'язку з поданою ним заявою про відставку.

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Нагадаємо, 22 грудня 2017 року Лінник засудив Крисіна до 4 років умовно з випробувальним терміном на 2 роки.

За даними звинувачення, Крисін у ніч з 18 на 19 лютого 2014 року організував групу людей, які вчинили напад на машину таксі, в якій перебував журналіст В'ячеслав Веремій.

Крисін разом з іншими людьми бив журналіста бітами, поки один з учасників нападу не завдав йому смертельне вогнепальне поранення.

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у

Олег Лінник

Сам підозрюваний визнав себе винним у хуліганстві.

Також ЗМІ публікували скріншоти зі сторінки Олега Лінник в "Одноклассниках", де той зізнається в любові до радянського минулого і "русского мира".

Читайте всі новини по темі "євромайдан" на сайті "Обозреватель".

Тема
євромайдан
Особи
В'ячеслав ВеремійЮрій Крисін
Місце
УкраїнаКиїв
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