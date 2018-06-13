Вбивство Веремія: Крисіна засудили до в'язниці

Суд засудив співучасника вбивства журналіста В'ячеслава Веремія Юрія Крисіна до 5 років позбавлення волі.

Рішення суду повідомила адвокат матері журналіста Вікторія Дайнека, передає "Українська правда".

"Прокуратура просила 6, я просила 7, максимальна це за статтею санкція, але суд скасував вирок і дав 5 реальних років", - пояснила вона.

Відзначимо, раніше суд засудив Крисіна до 4 років позбавлення волі умовно, через що прокуратура і звернулася до Апеляційного суду Києва.

Юрій Крисін 24 Канал

Нагадаємо, 22 грудня 2017 року Крисіна засудили до 4 років умовно з випробувальним терміном на 2 роки.

За даними звинувачення, Крисін в ніч з 18 на 19 лютого 2014 організував групу людей, які вчинили напад на машину таксі, в якій перебував журналіст В'ячеслав Веремій.

Крисін разом з іншими людьми бив журналіста бітами, поки один з учасників нападу не наніс йому смертельне вогнепальне поранення. Сам підозрюваний визнав себе винним у хуліганстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше суддю Шевченківського районного суду Києва Олега Лінника, який дав Крисіну умовний термін, звільнили з роботи.