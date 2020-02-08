"Все випадково, я не хотіла!" У мережі показали дівчину, яка застрелила інструктора в тирі в Полтаві

У Жовтневому районному суді Полтави 8 лютого пройшло засідання у справі вбивства інструктора в тирі "Об'єкт 7,62". Ім'я підозрюваної – Вероніка Моторіна.

Про це повідомило видання "Громадська: UA". На суді дівчина заявила, що вбила чоловіка нібито ненавмисно (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Суддя Ірина Блажко прийняла рішення взяти Моторіну під варту терміном на 60 діб. Слідчий клопотав про ув'язнення підозрюваної під варту без внесення застави.

Вбивство в тирі Об'єкт 7,62 здійнила Вероніка Моторіна Колаж

"Я хочу сказати, що це було випадково. І я б не хотіла, щоб він помер. Це все, що я хочу сказати", – повідомила підозрювана.

Вероніка Моторіна на засіданні суду Громадське: UA

Вероніка Моторіна на засіданні суду Громадське: UA

Відкрито кримінальне провадження за статтею 115 КК (умисне вбивство).

У 2018 році Моторіна розшукувалася поліцією, вона втекла з оздоровчого табору.

"Моторіна Вероніка Миколаївна, 06.05.2001 р.н. мешканка міста Дніпро... 03.08.2018 року близько 2:15 пішла з оздоровчого табору, розташованому в с. Червоне Скадовського району. При перевірці встановлено, що вона збиралася поїхати додому через Херсон", – повідомляли копи.

Фото, за яким розшукували дівчину Пресслужба поліції

Портал kg.ua пише, що, за їхніми даними, після пострілів в інструктора дівчина нібито хотіла застрелити себе, але другий інструктор вибив з її рук зброю.

Раніше озвучувалася версія того, що 18-річна дівчина випустила дві кулі в першого інструктора, після чого хотіла поцілити під другого.

Як писав OBOZREVATEL, дівчина-стрілок, яка вбила чоловіка в тирі, спробувала сховатися, проте була затримана поліцією. За словами правоохоронців, вона виглядала дуже спокійною.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!