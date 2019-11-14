Убивство в Прилуках: тіло 14-річного підлітка поховали без половини черепа

14-річного підлітка Дениса Чаленка з Прилук, тіло якого знайшли на залізничній колії 29 жовтня, поховали без частини кісток, у нього не було половини черепа і кістки ноги. Куди вони поділися, поки ніхто не може відповісти на це питання. Але саме ці частини є одним із доказів убивства хлопця.

Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

"Я так і не зміг його обійняти"

Батько загиблого Дениса Чаленка, Віктор, каже, що так і не зміг обійняти сина перед тим, як віддати тіло землі: "У нього немає половини черепа і кістки лівої ноги. Я так і не зміг його обійняти через це. Куди поділися кістки так ніхто і не знає. Ми забрали тіло сина в Прилуках, де проводили першу судово-медичну експертизу. Я не звернув уваги, що частина голови була закрита бинтом. А коли вже привезли до Києва, то адвокат подивився і питає, а де кістки? Я точно пам'ятаю, коли оглядав тіло дитини на залізничних шляхах після вбивства, все було на місці".

Денис Чаленко, останнє фото ТСН

За словами адвоката сім'ї хлопчика Володимира Білика, ліва частина черепа могла мати сліди проникаючого поранення, а ліва кістка ноги мала перелом. "Моя версія така: можливо, вони там у Прилуках у такому поспіху все проводили, і дуже хотіли, щоб розслідування залишилося в Чернігівській області та нікуди за межі не виходило. Що взяли і відправили ці частини до Чернігова. А тіло відвезли в Київ", – передбачає адвокат.

У Національній поліції радять звернутися з питанням до Київської судово-медичної експертизи.

Справу забрали в Київ під тиском людей

Тіло 14-річного Дениса знайшли на залізничній колії в Прилуках після 21.30 вечора 29 жовтня, коли там пройшов дизельний потяг на Гребінку. Місцева поліція тут же заявила, що підлітка збив поїзд. Однак батьки Дениса з цим не згодні.

Батько Дениса, Віктор Чаленко проводить своє розслідування ТСН

Батько, після того як о 19.30 зник зв'язок із сином, весь вечір його розшукував, звернувся в поліцію. А приблизно о 22 годині йому подзвонили і запросили упізнати тіло на шляхах. Батько каже, що хлопець уже був холодний, і фельдшер швидкої йому сказав, що Денис помер набагато раніше.

До того ж батько провів своє розслідування. Він каже, що напередодні Денису погрожував 16-річний хлопець в Інстаграмі. Конфлікт стався через дівчину, яку захистив Денис.

Напередодні загибелі хлопчика йому погрожували ТСН

До того ж батькам стали надходити повідомлення від дітей про конфлікт і про те, що саме цей хлопець міг убити їхнього сина. Віктор Чаленко передбачає, що його сина вбили, тіло сховали на полі неподалік від залізничних колій, а коли пройшов поїзд, то підклали його туди.

Після того, як у Прилуках люди обурилися розслідуванням і прийшли до відділення поліції, справу забрало Головне слідче управління Нацполіції до Києва.

Поліція розпускає чутки?

Але в Прилуках досі неспокійно. Багато хто впевнений, що Дениса убив 16-річний хлопець, який зараз сидить вдома і на вулицю не виходить.

Батько каже, що сина довелося ховати без частини кісток ТСН

"Я не знаю, чи опитували того хлопця, кажуть, що алібі йому забезпечує мама, сестра і продавець магазину. Начебто його перевірили на детекторі брехні. Однак результати такої перевірки за нашим законодавством не є доказом вини або невинності", – каже адвокат Володимир Білик.

Також, за словами адвоката, дотепер слідство не встановило маршрут слідування Дениса. Він із дому вийшов о 17.20 нібито на тренування з боксу, але туди не дійшов. Де він був до 19.30, поки не зник зв'язок? "Насправді з'ясувати це можна за пару днів. А пройшло вже два тижні, відповіді немає", – каже Білик.

Більше того, місцева поліція розпускає по місту чутки, що нібито Денис перебував у стані алкогольного сп'яніння, що у нього в крові було 1,2 проміле.

Після того як люди прийшли під відділення поліції в Прилуках, справу передали до Києва ТСН

"Підліток із таким алкоголем у крові рухатися б навіть не зміг. Це все неправда. Фельдшер, який констатував смерть підлітка, нічого такого не вказав", – говорить адвокат.

Крім цього в прилуцькій поліції стверджують, що Денис брав участь у деяких боях без правил. "Нісенітниця все це. Я сам поліцейським сказав, що син у той день на тренуванні не був, і я з'ясував, що він три місяці туди не ходив. Ймовірно, ми строго його виховували, і щоб відпроситися погуляти, він міг таке придумати. Мені дуже шкода. Він ходив в інші секції, в інші клуби, як я з'ясував тепер. Але жодних боїв без правил там не було!" – каже батько.

У пресслужбі ГУ Національної поліції говорять, що поки результатів додаткової судово-медичної експертизи, яку провели в Києві, немає. А слідство розглядає всі версії загибелі підлітка.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал