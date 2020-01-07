Вбивство двох дівчат у Києві: поліція привела підозрюваного на місце злочину

Національна поліція України провела слідчі дії в Києві, в квартирі, в якій 4 січня виявили тіла двох убитих молодих дівчат.

Про це повідомляє ТСН. За їхньою інформацією, місцеві жителі бачили, як правоохоронці заносили манекен і заводили підозрюваного у вбивстві дівчат Сергія Ксьондзіка в квартиру, де знайшли тіла. Слідчі дії тривали близько трьох годин, після цього підозрюваного в наручниках з під'їзду вивели озброєні автоматами поліцейські.

Пресу на місце злочину співробітники поліції не пустили, а також відмовилися давати будь-які коментарі. Пізніше в прес-службі Нацполіціі повідомили, що 8 січня обиратимуть запобіжний захід підозрюваному.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 січня в Києві, в Подільському районі, місцева жителька виявила два трупи в квартирі, яку здавала орендарям на Новий рік. Загиблими виявилися дві дівчини, одна з них – неповнолітня.

Пізніше стало відомо, що поліція затримала двох підозрюваних. Одним з них виявився рецидивіст, а друга – 29-річна молода мати.

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