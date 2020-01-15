Поліцейський підлаштував самооборону: з'ясувалися резонансні факти про гучне вбивство в Каховці

Старший інспектор із контролю за оборотом зброї Каховського відділу поліції (Херсонська область), свідок резонансного вбивства Володимира Чебукіна, спотворив обставини злочину.

Про це повідомила пресслужба ДБР. Уточнюється, що чоловікові повідомили про підозру в приховуванні вбивства (ч. 1 ст. 396 КК).

"За участю поліцейського були штучно створені умови самооборони і приховані обставини, сліди та факт вчинення умисного вбивства, яке скоїв його товариш. Для цього поліцейський здійснив постріли в бік товариша зі зброї, що належала потерпілому, який на той час вже знаходився без свідомості через отримані вогнепальні поранення", – розповіли в ДБР.

Таким чином поліцейський намагався відвести від свого товариша звинувачення в умисному вбивстві людини.

Зазначається, що через дії підозрюваного слідчі розглядали помилкову версію вбивства з метою самозахисту.

Убитий у Каховці та його син Херсон online/Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У місті Каховка Херсонської області місцеві жителі влаштували акцію протесту під будівлею поліції, вимагаючи провести неупереджене розслідування резонансного вбивства 26-річного Володимира Чебукіна.

1 січня він приїхав до своєї колишньої дружини, щоб вирішити питання опіки над дитиною. У нього, ймовірно, вистрілив нинішній співмешканець жінки, колишній працівник правоохоронних органів.

Чебукін раніше постійно мав конфлікти із співмешканцем колишньої дружини, майбутнім нападником Юрієм. Причиною сварок був син Володимира.

У результаті з МВС звільнили поліцейського Каховського відділу, який був свідком вбивства, і ще двох правоохоронців.

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