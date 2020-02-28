Вбивство в будинку ексміністра Кожари: соратниця Януковича спробувала "зам'яти" злочин

Родині загиблого голови правління телеканалу "Інтер" Сергія Старицького пропонували мільйон доларів, щоб відмовитися від претензій до ексголови МЗС Леоніда Кожари.

Про це в Facebook повідомив журналіст Єгор Чечеринда.

"На батьків і родину вбитого з різних сторін прагнуть вийти на відомі особи, які пропонують 1 млн доларів за те, щоб близькі офіційно відмовилися від будь-яких претензій до ексміністра МЗС", – йдеться в повідомленні.

Вбивство Сергія Старицького

За його словами, "відмазати" Кожару намагалася і колишній нардеп від "Партії регіонів" Тетяна Бахтєєва.

"Бахтєєва активно вмовляє медекспертів "не ламати долю" підозрюваному, адже" Сергія все одно вже не повернути "... Цікавий факт, коли поліція приїхала до будинку Кожара, вона побачила вбитого з пістолетом в руці, а Леонід Кожара з 2,5 проміле алкоголю в крові почав пояснювати правоохоронцям подробиці "самогубства" товариша на вишуканій англійській мові, як ніби не розуміючи української або російської. Дочекаємося результату експертизи. Правоохоронці кажуть, що виїзд Кожари за кордон в країни вже обмежено", – написав Чечеринда.

Журналіст Денис Казанський в соцмережі зазначив, що зі своїх джерел в МВС дізнався, що в момент вбивства Старицького в будинку крім нього знаходилися тільки Кожара і його дружина.

"Первісну версію про те, що Старицький нібито вистрілив сам у себе, озвучила господиня будинку. Досить швидко з'ясувалося, що вона бреше, і самогубства не було. А це значить, що понести кримінальну відповідальність за все, що сталося, повинен не тільки сам Кожара , але і його дружина, яка фактично є співучасницею злочину і вигороджує вбивцю. Здавалося б все ясно, але ... Кожара гуляє на свободі, ніби з його пістолета в його будинку нікого не вбивали", – додав Казанський.

Журналіст зазначив, що в МВС мають провести експертизу, яка підтвердить версію вбивства. Однак тут можуть виникнути проблеми, адже загиблого Старицького вже поховали.

"Значить, з тілом вже були проведені всі необхідні в таких випадках маніпуляції і експертизи. Скільки ж ще потрібно чекати? Хіба злочинців у нас не затримують на місці злочину і не поміщають в СІЗО? Чим колишній міністр Кожара краще звичайного громадянина?", – підкреслив Казанський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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