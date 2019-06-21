Вбивство українця на курорті в Туреччині: підозрюваний росіянин опинився на волі

Прокуратура Туреччини звільнила з-під варти росіянина, який минулого року на курорті Аланія забив до смерті українця Андрія Сову.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України, передає "Укрінформ". Нагадаємо, підозрюваний був заарештований турецькими правоохоронцями 17 липня 2018 року.

"Консульство України в Анталії тримає на постійному контролі питання продовження прокуратурою Туреччини слідства у справі громадянина Російської Федерації, який завдав смертельного удару громадянину України А. Сові в липні минулого року на курорті Аланія.

За отриманою консульством від прокуратури Туреччини інформації, яка підозрюється в скоєнні злочину особу було звільнено з-під варти", – йдеться в документі.

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Як відзначили в МЗС, українське консульство направило додатковий запит у прокуратуру для отримання більш докладної інформації, зокрема щодо місця перебування згаданої особи. Поки відповіді від турецької сторони не надходило.

Арешт підозрюваного і вбитий Сова Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дружина вбивці розповіла, що він перебуває в Туреччині.

Нагадаємо, українець, 55-річний житель Запорізької області Андрій Сова, встиг тільки один день відпочити на турецькому курорті Аланья. Вони з дружиною прилетіли туди із Запоріжжя 6 липня.

А 7 липня, під час трансляції в кафе готелю футбольного матчу, де збірна Росії програла Хорватії, він посварився із 30-річним росіянином Андрієм Похвальним.

Російський уболівальник ударив Андрія, той упав і сильно вдарився головою. Він помер у лікарні Туреччини 14 липня.

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