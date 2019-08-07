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Вбивство українських військових на Донбасі: в "ДНР" зробили цинічну заяву

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Терористи "ДНР" цинічно заявили, що нібито непричетні до вбивства чотирьох українських військових ЗСУ на Донбасі.

Про це повідомляє сайт представництва "республіки" в Спільному центрі з контролю і координації режиму припинення вогню.

Опублікувано карту, на якій показано, нібито бойовики не могли вчинити обстріл через віддаленості позицій "Народної міліції ДНР" від місця події. Повідомляється, що українські військові загинули в результаті "необережних дій при розвантаженні протипіхотних мін".

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"Згідно з даними, мінімальна відстань від найближчих позицій "ДНР" поблизу н.п. Українське до можливого місця події поблизу н.п. Павлопіль становить близько 3 кілометрів. Прицільна дальність ручного протитанкового гранатомета (РПГ) – від 200 до 700 метрів. Відповідно, боєприпаси не змогли б долетіти до місця дислокації збройних формувань України. Якщо припустити, що вони були модифіковані, дальність польоту була б ще менше", – так терористи заперечували обстріл.

Версія загибелі воїнів ЗСУ з боку "ДНР"

Версія загибелі воїнів ЗСУ з боку "ДНР"

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 6 серпня терористи "Л/ДНР" вбили чотирьох українських воїнів, підло обстрілявши позиції Об'єднаних сил на Донбасі.

  • З'ясувалися також нові подробиці трагедії – терористи вбили українців за допомогою спеціально пристосованої міни.

  • Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагедію під Павлопіль на Донбасі і закликав главу Росії Володимира Путіна до термінових переговорів. Також Зеленський вранці в середу, 7 серпня, провів термінові телефонні переговори з російським лідером Володимиром Путіним.

  • Темою розмови стало вбивство проросійськими терористами українських морпіхів під Павлопіль, на Донбасі 6 серпня.

  • Вбивство Героїв прокоментував і спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер. "Вкрай розчарований новими порушеннями угоди про припинення вогню, в результаті яких чотири українських солдата були вбиті військовими силами, контрольованими Росією, – особливо в той час, коли новий український президент робить кроки до миру", – сказав він.

  • Також воїн ЗСУ підірвав мережу сильним постом про загиблих Героїв на Донбасі.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
терористи "ДНР" Донбас ЗСУ
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ефимов владимир
ефимов владимир
Молот их наипнул.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Написали бы несчастный случай и всё. Не надо из гамна хероев лепить и выдумывать сказки про привязанную мину к снаряду, чтобы у родителей не было притензий к заключению патологоанатома Дурные и молодые погибли.
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филипп филипыч
филипп филипыч
рпг-32 прицельная дальность 700 метров)) оставшиеся 2 км сжались в пространственную черную дыру
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