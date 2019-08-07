Вбивство українських військових на Донбасі: в "ДНР" зробили цинічну заяву

Терористи "ДНР" цинічно заявили, що нібито непричетні до вбивства чотирьох українських військових ЗСУ на Донбасі.

Про це повідомляє сайт представництва "республіки" в Спільному центрі з контролю і координації режиму припинення вогню.

Опублікувано карту, на якій показано, нібито бойовики не могли вчинити обстріл через віддаленості позицій "Народної міліції ДНР" від місця події. Повідомляється, що українські військові загинули в результаті "необережних дій при розвантаженні протипіхотних мін".

"Згідно з даними, мінімальна відстань від найближчих позицій "ДНР" поблизу н.п. Українське до можливого місця події поблизу н.п. Павлопіль становить близько 3 кілометрів. Прицільна дальність ручного протитанкового гранатомета (РПГ) – від 200 до 700 метрів. Відповідно, боєприпаси не змогли б долетіти до місця дислокації збройних формувань України. Якщо припустити, що вони були модифіковані, дальність польоту була б ще менше", – так терористи заперечували обстріл.

Версія загибелі воїнів ЗСУ з боку "ДНР" Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

6 серпня терористи "Л/ДНР" вбили чотирьох українських воїнів, підло обстрілявши позиції Об'єднаних сил на Донбасі.

З'ясувалися також нові подробиці трагедії – терористи вбили українців за допомогою спеціально пристосованої міни.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагедію під Павлопіль на Донбасі і закликав главу Росії Володимира Путіна до термінових переговорів. Також Зеленський вранці в середу, 7 серпня, провів термінові телефонні переговори з російським лідером Володимиром Путіним.

Темою розмови стало вбивство проросійськими терористами українських морпіхів під Павлопіль, на Донбасі 6 серпня.

Вбивство Героїв прокоментував і спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер. "Вкрай розчарований новими порушеннями угоди про припинення вогню, в результаті яких чотири українських солдата були вбиті військовими силами, контрольованими Росією, – особливо в той час, коли новий український президент робить кроки до миру", – сказав він.

Також воїн ЗСУ підірвав мережу сильним постом про загиблих Героїв на Донбасі.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!