Вбивство українки на курорті в Туреччині: опубліковано фото

ЗМІ опублікували прізвище та фото громадянки України, яка була вбита в Анталії (Туреччина).
Її звали Юлія Білегуб, 42 роки, пише місцеве видання Takvim.
Тіло жінки було відправлено в Інститут судової медицини Анталії для розтину.
Підозрюваний у вбивстві українки
Yeni Alanya
Юлія Білегуб
скрін документа
Турецькі журналісти дотримуються версії правоохоронців, що українка займалася проституцією і була вбита після зустрічі з клієнтом.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мексиканському штаті по-звірячому вбили 37-річну українку.
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