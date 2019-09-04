Вбивство українки на курорті в Туреччині: опубліковано фото

ЗМІ опублікували прізвище та фото громадянки України, яка була вбита в Анталії (Туреччина).

Її звали Юлія Білегуб, 42 роки, пише місцеве видання Takvim.

Тіло жінки було відправлено в Інститут судової медицини Анталії для розтину.

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Юлія Білегуб скрін документа

Турецькі журналісти дотримуються версії правоохоронців, що українка займалася проституцією і була вбита після зустрічі з клієнтом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мексиканському штаті по-звірячому вбили 37-річну українку.

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