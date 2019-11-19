Вбивство "Тайсона" у Харкові: спільник кілера втік до Росії

Можливий спільник кілера, який влаштував у Харкові вбивство Володимира ("Тайсона") Бороха, втік з України на територію Російської Федерації.

Відповідна інформація з'явилася в Єдиному реєстрі судових рішень, пише NEWSROOM. Зазначається, що підозрюваний ще 27 жовтня пішки перетнув кордон з Росією і в Україну не повертався.

В його будинку поліцейські знайшли дві гвинтівки Winchecter, травматичні пістолети ПСМ-Р і ПМР, а також понад 200 патронів і три мобільні телефони.

Місце вбивства "Тайсона" у Харкові Depo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у Харкові біля супермаркету "Восторг" 25 жовтня бандити влаштували стрілянину.

В результаті постраждав кримінальний авторитет "Жора", а його "праву руку" Володимира Бороха, відомого як "Тайсон", застрелили.

З'ясувалося, що Борох проходив свідком у справі про вбивство Вороненкова.

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