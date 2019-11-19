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19 листопада • оновлено в 17:34
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Вбивство "Тайсона" у Харкові: спільник кілера втік до Росії

3.3т
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Можливий спільник кілера, який влаштував у Харкові вбивство Володимира ("Тайсона") Бороха, втік з України на територію Російської Федерації.

Відповідна інформація з'явилася в Єдиному реєстрі судових рішень, пише NEWSROOM. Зазначається, що підозрюваний ще 27 жовтня пішки перетнув кордон з Росією і в Україну не повертався.

В його будинку поліцейські знайшли дві гвинтівки Winchecter, травматичні пістолети ПСМ-Р і ПМР, а також понад 200 патронів і три мобільні телефони.

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Місце вбивства "Тайсона" у Харкові

Місце вбивства "Тайсона" у Харкові

Depo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Кримінал Стрілянина на Клочковській в Харкові
Місце
Україна Харків
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Возможно он прячется в Раде и его возьмут на поруки,это в духе усра-ины.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Везде паРРаша! Где какие подонки, убийцы, воры, педофилы - всегда фигурирует расея! Или этот сброд паРРашники, или они туда бегут! А вот почему? Дерьмо всегда плывет к дерьму!
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