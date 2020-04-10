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11 квітня • оновлено в 07:09
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Убивство Старицького: дружині ексміністра Кожари загрожує в'язниця за дачу неправдивих свідчень

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Дружина ексміністра закордонних справ України Леоніда Кожари Марина Козерод може бути засуджена до п'яти років позбавлення волі за дачу неправдивих свідчень.

Прикриваючи свого чоловіка і взявши провину за вбивство медіа-менеджера Сергія Старицького на себе, вона обдурила слідство, яке встановило її невинність, інформує пресслужба Нацполіції.

"Жінка, намагаючись прикрити свого чоловіка, в суді заявила, що підозрюваний не вбивав товариша, а саме вона причетна до смерті гостя. Поліцейські провели необхідні слідчі дії і встановили, що підозрювана збрехала. За неправдиві свідчення їй загрожує до 5-ти років ув'язнення", – йдеться у повідомленні.

За словами жінки, вона намагалася відібрати пістолет, який був у руках загиблого. Під час цієї боротьби нібито і пролунав смертельний постріл, а її чоловіка "в цей момент не було в кімнаті".

Марина Козерод

Марина Козерод

ТСН

Однак слідчі виявили розбіжність із матеріалами справи, проаналізувавши стенограму виступу жінки в суді.

"У присутності адвокатів, судово-медичного експерта і правоохоронців, підозрювана відтворила події того вечора. Після детального дослідження, експерти зробили висновок, що дружині ексміністра невідомі всі обставини події, тому вона не може бути причетна до зазначеного вбивства, а отже, її показання неправдиві", – відзначили в поліції.

Будинок Кожари, де сталася трагедія

Будинок Кожари, де сталася трагедія

"Інформатор"

Будинок Кожари, де сталася трагедія

Будинок Кожари, де сталася трагедія

"Інформатор"

За неправдиві свідчення жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 384 Кримінального кодексу України (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу). Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5-ти років.

Леонід Кожара та Сергій Старицький

Леонід Кожара та Сергій Старицький

Як писав OBOZREVATEL, 21 лютого в маєтку міністра закордонних справ в уряді Миколи Азарова Леоніда Кожари знайшли тіло бізнесмена Сергія Старицького. 22 лютого Національна поліція за погодженням із прокуратурою перекваліфікувала кримінальне провадження за фактом загибелі чоловіка з самогубства на умисне вбивство.

Кожара мав право на зброю, яка була виявлена на місці загибелі Старицького, проте вона повинна була зберігатися в сейфі.

25 березня стало відомо про затримання Кожари. Йому оголосили підозру в умисному вбивстві. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 15 років. 27 березня його відправили під арешт на два місяці із заставою у 14 мільйонів гривень.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Вбивство Старицького
Особа
Леонід Кожара
Місце
Україна Київ
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Собутыльников желательно выбирать по-трезвому.
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Гоша Злой
Гоша Злой
пятерик ей и пожизненное с отягчающем рыгионалу... крапка.
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Cachko Elena
Cachko Elena
любофф,однако...во как муженька защищает...
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