Вбивство співробітника АП: з'явилися несподівані результати експертизи

В організмі співробітника Адміністрації президента Олександра Бухтатого, тіло якого знайшли 14 березня біля церкви в Києві, виявили психотропний препарат клозапін.

Про це в коментарі "Українській правді" повідомила прессекретарка прокуратури Києва Надія Максимець.

"Результати показали наявність в організмі потерпілого клозапіну і етилового спирту, що потрапили в його організм одночасно приблизно за 3-5 годин до настання смерті", – розповіла вона.

Вбивство Бухтатого: з'явилися результати експертизи Газета 2000

Відзначимо, рішення провести додаткову токсикологічну експертизу було ухвалене після того, як слідство з'ясувало, що тілесні ушкодження на тілі Бухтатого не були причиною його смерті.

Максимець додала, що слідство має достатньо доказів причетності до розбійного нападу на Бухтатого двох осіб, одна з яких постане перед судом. Обвинувальний акт щодо чоловіка був направлений до Шевченківського райсуду столиці для розгляду по суті.

У той же час слідству не вдалося встановити причетність цих осіб до дій, які призвели до смерті потерпілого в зв'язку з потраплянням в організм клозапіну.

Тому дії нападників кваліфіковані за 2 с. 187 КК України – розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством небезпечним для життя особи, яка зазнала нападу.

Клозапін часто використовується грабіжниками. Зловмисники зазвичай підмішують препарат в алкоголь жертв.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тіло співробітника Адміністрації президента Олександра Бухтатого знайшли на вулиці Багговутівській. Перед смертю чоловік був пограбований.

Попередньою причиною смерті в пресслужбі поліції Києва назвали ішемічну хворобу серця. При цьому у загиблого була зламана носова кістка.

Підозрюваними у вбивстві виявилися двоє громадян Вірменії. У них знайшли мобільний телефон Бухтатого, а вкрадені гроші злочинці пішли витрачати в найближчому магазині. З банківської карти чоловіки встигли зняти 8 тис. гривень.

15 березня затриманому 25-річному громадянину Вірменії оголосили про підозру у вчиненні розбійного нападу на співробітника Адміністрації президента.

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