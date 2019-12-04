Вбивство сина Соболєва: помилці снайпера дали пояснення

Снайпер, який вчинив замах на депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва, не був готовий до виконання подібного завдання і припустився низки серйозних помилок.

Про це розповів в ефірі ObozTV експерт з питань безпеки Сергій Шабовта, коментуючи замах, під час якого був убитий 3-річний син Соболєва.

"У експертів чимало запитань до розкриття цього злочину... Щодо певних дій є нерозуміння. Не дуже зрозуміло, чому така складна тактика була обрана – стріляти не в мішень, яка відкрита і перебуває поза машиною, а ловити момент зупинки на світлофорі", – зазначив Шабовта.

Експерт пояснив, чому снайпер, який має досвід бойових дій на Донбасі, не влучив у ціль.

"Кілер роками відпрацьовує свої дії в місцевості, де люди, машини, рух. А цей хлопець мав снайперські навички в інших умовах – військово-польових. Там, де він стандартно сидить у засідці, чекає на свою мішень, він не навчений реагувати на швидко мінливі обставини. Я думаю, що цей хлопець не був якимось неймовірним виконавцем, не був готовий до виконання подібного завдання", – заявив він.

"У певні речі я не вірю. Нам показують коробку, яка була потрібна спеціально для відбросу відстріляної гільзи. Нібито це свідчить про досвід. Тоді мені незрозуміло, нахр*на він саму коробку там залишав, там же по слідах можна все з'ясувати", – зазначив Шабовта.

Також експерт наголосив, що становище кілера було "тактично дуже невигідним", оскільки він скоїв фатальний постріл з віддаленої позиції у вікні хостелу.

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