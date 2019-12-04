Вбивство сина Соболєва: помилці снайпера дали пояснення

Снайпер, який вчинив замах на депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва, не був готовий до виконання подібного завдання і припустився низки серйозних помилок.
Про це розповів в ефірі ObozTV експерт з питань безпеки Сергій Шабовта, коментуючи замах, під час якого був убитий 3-річний син Соболєва.
"У експертів чимало запитань до розкриття цього злочину... Щодо певних дій є нерозуміння. Не дуже зрозуміло, чому така складна тактика була обрана – стріляти не в мішень, яка відкрита і перебуває поза машиною, а ловити момент зупинки на світлофорі", – зазначив Шабовта.
Експерт пояснив, чому снайпер, який має досвід бойових дій на Донбасі, не влучив у ціль.
"Кілер роками відпрацьовує свої дії в місцевості, де люди, машини, рух. А цей хлопець мав снайперські навички в інших умовах – військово-польових. Там, де він стандартно сидить у засідці, чекає на свою мішень, він не навчений реагувати на швидко мінливі обставини. Я думаю, що цей хлопець не був якимось неймовірним виконавцем, не був готовий до виконання подібного завдання", – заявив він.
"У певні речі я не вірю. Нам показують коробку, яка була потрібна спеціально для відбросу відстріляної гільзи. Нібито це свідчить про досвід. Тоді мені незрозуміло, нахр*на він саму коробку там залишав, там же по слідах можна все з'ясувати", – зазначив Шабовта.
Також експерт наголосив, що становище кілера було "тактично дуже невигідним", оскільки він скоїв фатальний постріл з віддаленої позиції у вікні хостелу.
fakty.com.ua
Підозрюваний у вбивстві Андрій Лаврега
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Києві 1 грудня обстріляли автомобіль Range Rover депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва. В результаті замаху загинув 3-річний син депутата Олександр. Сам депутат не постраждав.
Соболєв кілька років перебував у жорсткому конфлікті з впливовим "донецьким" суддею. Йому та його родині надходили погрози, зокрема фізичної розправи.
2 грудня стало відомо про затримання двох підозрюваних у замаху на Соболєва. Вони – екс-бійці Український добровольчої армії.
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