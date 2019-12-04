Головна Новини
4 грудня • оновлено в 19:21
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Вбивство сина Соболєва: помилці снайпера дали пояснення

2.9т
Читати матеріал російською

Снайпер, який вчинив замах на депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва, не був готовий до виконання подібного завдання і припустився низки серйозних помилок.

Про це розповів в ефірі ObozTV експерт з питань безпеки Сергій Шабовта, коментуючи замах, під час якого був убитий 3-річний син Соболєва.

"У експертів чимало запитань до розкриття цього злочину... Щодо певних дій є нерозуміння. Не дуже зрозуміло, чому така складна тактика була обрана – стріляти не в мішень, яка відкрита і перебуває поза машиною, а ловити момент зупинки на світлофорі", – зазначив Шабовта.

Новини
"У хлопця є принципи": стало відомо про бойові досягнення підозрюваного в замаху на Соболєва

Експерт пояснив, чому снайпер, який має досвід бойових дій на Донбасі, не влучив у ціль.

"Кілер роками відпрацьовує свої дії в місцевості, де люди, машини, рух. А цей хлопець мав снайперські навички в інших умовах – військово-польових. Там, де він стандартно сидить у засідці, чекає на свою мішень, він не навчений реагувати на швидко мінливі обставини. Я думаю, що цей хлопець не був якимось неймовірним виконавцем, не був готовий до виконання подібного завдання", – заявив він.

"У певні речі я не вірю. Нам показують коробку, яка була потрібна спеціально для відбросу відстріляної гільзи. Нібито це свідчить про досвід. Тоді мені незрозуміло, нахр*на він саму коробку там залишав, там же по слідах можна все з'ясувати", – зазначив Шабовта.

Новини
"Хлопчисько" і найкращий снайпер: ексклюзивні дані про можливого вбивцю дитини депутата

Також експерт наголосив, що становище кілера було "тактично дуже невигідним", оскільки він скоїв фатальний постріл з віддаленої позиції у вікні хостелу.

fakty.com.ua

fakty.com.ua

Підозрюваний у вбивстві Андрій Лаврега

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться по буднях о 17:30 на ObozTV.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Замах на Соболєва Кримінал
Особи
Сергій Шабовта В'ячеслав Соболєв
Місце
Україна
Тег
вбивство
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
6
3
Смішно
0
Цікаво
10
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Слов нет... Идет обсуждение "профессионального мастерства убийцы"...Это днище... Понять и простить. Сразу отпустить и научить, как нужно правильно убивать, а лучше создать школу киллеров с выдачей дипломов.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
Є саме важливе питання - хто замовник?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ivani Rezo
Ivani Rezo
Скоро он станет любимой женой на тюряжке, сладкий )
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги