Це дивний збіг...
Але я лише констатую, не даючи оцінку сьогоднішньому брифінгу і розслідуванню вбивства Павла Шеремети.
Винні мають бути покарані, хто б це не був.
Отже.
1. Вчора, Путін заявив, що націоналісти (читай добровольці з правих рухів) "сильніші" за Володимир Зеленський, а тому кордон нам росіяни не віддадуть, бо буде нєдайбох Серебрениця.
2. Сьогодні пан Ноздрачов.
Є такий мущіна. Начальник відділку цивільно-військового співробітництва ЗСУ мав брифінг, де заявляє, що збройні сили готові реінтегруватися з російською армією і бойовиками, з добровольцями - ні.
3. Всі резонансні вбивства, які мають результати розслідувань свідчать про те, що виконавцями є... добровольці АТО.
Війна як і мирне життя має різних людей.
Серед них є герої і є покидьки.
Є ті, хто повернувся з війни і не знає як адаптуватися до життя, бо держава як котенят їх кидає, не соціалізувавши. Тому ними легко маніпулювати.
І всі вони вміють вбивати.
Ворог навчив.
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Скріншот
Але... я не вірю у співпадіння.
Складається враження свідомої дискредитації патріотів-добровольців, волонтерів і націоналістів.
Чому?
Бо... це на разі єдина потужна сила для всіх проросійських демонів, які розгулюють моєю країною...
Не дайте шляхом окремих випадків дискредитувати ім‘я всіх добровольців і ветеранів. Вони цього не заслужили.
P.S. Повторюся, вбивці Павла Шеремета мають сидіти у тюрьмі. Ким би вони не були.
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