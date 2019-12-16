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16 грудня • оновлено в 23:08
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/ Розслідування

Вбивство Шеремета: журналісти розгромили "вирішальну" експертизу

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Журналісти заявили, що результати "вирішальної" експертизи міністра МВС України Арсена Авакова у справі вбивства журналіста Павла Шеремета вельми неоднозначні, а докази – не переконливі.

Як повідомляє Слідство.Інфо, експертиза не містить однозначних висновків, що персонажі на відео і підозрювані – одні й ті ж особи (щоб побачити відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, четверо експертів проаналізували, чи може бути обвинувачена – дитячий хірург Юлія Кузьменко – жінкою-кілером, яка підклала вибухівку під авто, а вранці підірвала його.

Один експерт не зміг ідентифікувати їх як одну людину. Психологічна експертиза показала, що може. Портретна не змогла дати чіткої відповіді. Експертиза ходи назвала докази умовно-достатніми для того, щоб стверджувати ідентичність осіб.

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Аваков також спирається на висновки британського експерта-криміналіста Івана Бірча. Журналісти проаналізували результати попередньої експертизи британця від 1 жовтня.

Журналісти розгромили "вирішальну" експертизу щодо Шеремета

Журналісти розгромили "вирішальну" експертизу щодо Шеремета

Згідно з документом, жінка, яка робила фото відеокамер, готуючись до вбивства, жінка на відео, яка підкладала бомбу, і жінка, яка могла підірвати авто Шеремета, – з істотною ймовірністю одна і та ж особа.

Це означає, що всі три людини – Кузьменко, а не заарештована Яна Дугар. Водночас за словами розслідувачів, довести схожість вкрай складно, якщо порівняти фотографію Кузьменко і персонажа на відео.

Журналісти розгромили "вирішальну" експертизу щодо Шеремета

Журналісти розгромили "вирішальну" експертизу щодо Шеремета

Журналісти також припускають, що зазначена експертиза Бірча "могла поставити під сумнів висновки слідчих і зруйнувати струнку розповідь", тому не була оприлюднена.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Поліція назвала підозрюваних в організації вбивства. Виходить ціла організована група: Андрій Антоненко, вокаліст музичного гурту військово-патріотичного спрямування; Юлія Кузьменко, волонтерка, завідувачка відділенням рентгенографії; працює в центрі дитячої кардіології та кардіохірургії; волонтерка Яна Дугар.

  • Їм висунуте звинувачення за ст. 115 (Умисне вбивство).

  • Українські правоохоронці опублікували записи телефонних розмов фігурантів справи. Вони нібито обговорювали можливість викрадення дітей скандальної волонтерки Марусі Звіробій. Вони хотіли вдатися до цього для дестабілізації ситуації та відволікання уваги від розслідування, а також створення сакральної жертви.

  • Також слідство зазначає, що група хотіла вчинити теракти у Києві. Медичка Юлія Кузьменко пропонувала із залученням військових обстріляти столицю з артилерії.

  • Хто замовник усього цього – поки невідомо. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців довести справу до кінця.

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Тема
Вбивство Павла Шеремета
Особи
Павло Шеремет Арсен Аваков Юлія Кузьменко
Місце
Україна Київ
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Так в структурах профессионалов не осталось после всех чисток и люстраций, кто и что будет расследовать? И на конкурсах отбирают по знанию украинского языка, а не по профессионализму и умственным способностям.
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Григоренко Николай
Григоренко Николай
Pavlov Pavel, При приеме в полицию, никто не спрашивает знание украинского языка. В полиции полно тех, кто говорит на языке раши. Там тупых хватает со знанием любого языка
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Pavlov Pavel, как раз там окопались старые кадры советской ментальности, а новым пробиться не дают.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Журналисты??? На Украине ещё есть журналисты? Вау!
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Григоренко Николай
Григоренко Николай
Крым Андрей, Уровень украинских журналистов не такой как у скобеевой, соловья или киселя. Но мы растем.
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Крым Андрей, да, у нас их не убивают на каждом шагу, как в россии..
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2
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Иванович Василий
Иванович Василий
Ольгинским непонятно, что такое общественный контроль, что это и с чем его едят. Потому и журналисты для них - не существуют как контролеры "специалистов", существует только власть и те, кто ее должны слушать, или - тогда для них нонсенс, страна 404.
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Odessa Dmitri
Odessa Dmitri
Иванович Василий, назовите мне ХОТЬ ОДНО Украинское независимое СМИ. Вы видимо не видите разницы между общественным контролем и олигархическими разборками
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