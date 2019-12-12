Вбивство Шеремета: Зеленський виступив із заявою про замовника

Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість в тому, що замовник вбивства журналіста Павла Шеремета буде знайдений.

Про це він сказав на брифінгу МВС у четвер, 12 грудня, коли стало відомо про затримання підозрюваних у злочині.

Хоч слідство поки що не встановило замовника, президент підкреслив, що було отримано багато відповідей.

"Але є ще одне питання: хто замовник. Думаю, наступного разу ми почуємо. І це буде третя, остання зустріч у цій справі", – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року на перехресті вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького в Києві. При вбивстві використовувався вибуховий пристрій з дистанційним управлінням.

12 грудня слідство назвало чотири основні версії вбивства. Однак більш ймовірна – спроба дестабілізації ситуації в Україні шляхом вбивства відомої особистості.

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