Вбивство Шеремета: у Антоненка заявили про прослуховування за 9 місяців до затримання

Гліб Іванов Розслідування 11:40, 30.07.2020 Оновлено: 12:06, 30.07.2020

Адвокати музиканта Андрія Антоненка, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, заявили, що його почали прослуховувати за 9 місяців до затримання, у березні 2019 року.

Про це йдеться в інтерв’ю Антоненка та його захисників "Українській правді". Раніше музикант повідомляв, що записи із ним слідство не оприлюднило, оскільки їх не існує. Але за словами захисників, "слухати" його почали за 9 місяців, як особу, чий телефон з'являвся в поблизу вул. Гончара.

"На момент відповіді Антоненко ще не повністю був знайомий з матеріалами і не знав, що його почали "слухати" з березня 2019 року просто як особу, чий телефон з'являвся в поблизу вул. О.Гончара (одна з вулиць, якою йшли вбивці Шеремета – Ред.), за весь цей час жодних розмов, які навіть віддалено стосуються злочину, не було знайдено", – зазначив адвокат.

Нагадаємо, що 13 липня запобіжний захід у вигляді утримання під вартою Антоненку продовжили. Третій підозрюваній Яні Дугарь його пом'якшили.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Журналіст Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним управлінням.

  • 12 грудня 2019 року поліція назвала підозрюваних в організації вбивства Шеремета.

  • Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) було висунуто музиканту, волонтеру і бійцю АТО Андрію Антоненку (Riffmaster), волонтерці й дитячій кардіохірургині Юлії Кузьменко. Волонтерку й військову медсестру Яну Дугарь запідозрили в тому, що перед убивством Шеремета вона проводила "розвідку", фотографуючи камери відеоспостереження неподалік від місця злочину.

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