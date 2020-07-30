Вбивство Шеремета: у Антоненка заявили про прослуховування за 9 місяців до затримання. Фото: 24 канал

Адвокати музиканта Андрія Антоненка, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, заявили, що його почали прослуховувати за 9 місяців до затримання, у березні 2019 року.

Про це йдеться в інтерв’ю Антоненка та його захисників "Українській правді". Раніше музикант повідомляв, що записи із ним слідство не оприлюднило, оскільки їх не існує. Але за словами захисників, "слухати" його почали за 9 місяців, як особу, чий телефон з'являвся в поблизу вул. Гончара.

"На момент відповіді Антоненко ще не повністю був знайомий з матеріалами і не знав, що його почали "слухати" з березня 2019 року просто як особу, чий телефон з'являвся в поблизу вул. О.Гончара (одна з вулиць, якою йшли вбивці Шеремета – Ред.), за весь цей час жодних розмов, які навіть віддалено стосуються злочину, не було знайдено", – зазначив адвокат.

Нагадаємо, що 13 липня запобіжний захід у вигляді утримання під вартою Антоненку продовжили. Третій підозрюваній Яні Дугарь його пом'якшили.

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