Вбивство Шеремета: у Антоненка заявили про прослуховування за 9 місяців до затримання
Вбивство Шеремета: у Антоненка заявили про прослуховування за 9 місяців до затримання. Фото: 24 канал
Адвокати музиканта Андрія Антоненка, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, заявили, що його почали прослуховувати за 9 місяців до затримання, у березні 2019 року.
Про це йдеться в інтерв’ю Антоненка та його захисників "Українській правді". Раніше музикант повідомляв, що записи із ним слідство не оприлюднило, оскільки їх не існує. Але за словами захисників, "слухати" його почали за 9 місяців, як особу, чий телефон з'являвся в поблизу вул. Гончара.
"На момент відповіді Антоненко ще не повністю був знайомий з матеріалами і не знав, що його почали "слухати" з березня 2019 року просто як особу, чий телефон з'являвся в поблизу вул. О.Гончара (одна з вулиць, якою йшли вбивці Шеремета – Ред.), за весь цей час жодних розмов, які навіть віддалено стосуються злочину, не було знайдено", – зазначив адвокат.
Нагадаємо, що 13 липня запобіжний захід у вигляді утримання під вартою Антоненку продовжили. Третій підозрюваній Яні Дугарь його пом'якшили.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Журналіст Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним управлінням.
12 грудня 2019 року поліція назвала підозрюваних в організації вбивства Шеремета.
Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) було висунуто музиканту, волонтеру і бійцю АТО Андрію Антоненку (Riffmaster), волонтерці й дитячій кардіохірургині Юлії Кузьменко. Волонтерку й військову медсестру Яну Дугарь запідозрили в тому, що перед убивством Шеремета вона проводила "розвідку", фотографуючи камери відеоспостереження неподалік від місця злочину.